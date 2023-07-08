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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جماهير الاتحاد السكندري تنقلب على عمار حمدي

عمار حمدي
عمار حمدي

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لإصابة قوية خلال إحماء الفريق لمواجهة الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تعرض عمار حمدي لاعب فريق الاتحاد السكندري لإصابة قوية خلال إحماء الفريق لمواجهة الأهلي قبل بداية اللقاء الجاري حاليا على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ليقرر زوران استبعاده من قائمة المباراة بعد تواجده أساسيا، لكن قابلت جماهير الاتحاد السكندري، الأمر بتوجيه عبارات مسيئة للاعب في إشارة لهروبه من المشاركة أمام ناديه المعار منه (الأهلي).
 


صدمة لـ عمار حمدي 



الأمر الذي أصاب عمار حمدي بالدهشة ليتدخل الأمن من أجل إنهاء الأمر.

وتواجد عمار حمدي في المدرجات بعد خروجه من قائمة الأبيض، بعد شعوره بالإصابة من جديد في العضلة الضامة.

 

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