عاجل
رئيس الوفد يُهنئ السيسي والقوات المسلحة والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو
الخميس 29 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في حديقة الحيوان بالجيزة (شاهد)

بوابة الوفد الإلكترونية

 حرص زوار حديقة الحيوان بالجيزة اليوم الخميس ثاني أيام عيد الاضحى المبارك على إدخال الفرحة والسرور على قلوب أبنائهم من خلال  الرسم بالحنة على وجوههم، وشراء الألعاب المتنوعة من البائعين داخل الحديقة، وأيضًا التقاط الصور التذكارية بصحبة أطفالهم.

txt

سعادة غامرة على وجوه زوار ملاهي حديقة الحيوان بالجيزة

txt

اقبال كبير على حديقة الحيوان بالجيزة في ثاني أيام عيد الأضحى

وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة ظهر اليوم توافد الآلاف من المواطنين للاستماع بالاجواء وسط حالة من البهجة التي تملأ وجوههم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفًا تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليوني زائر سنويًا.

مواد متعلقة

تزاحم على "بيت الأسد" بحديقة الحيوان بالجيزة ثاني أيام عيد الأضحى

اقبال ضعيف على حديقة الحيوان بالجيزة ثاني أيام عيد الأضحى

إقبال كثيف على حديقة الحيوان والمتنزهات بكفر الشيخ

تجهيز حديقة الحيوان والمتنزهات لاستقبال المواطنين فى العيد

توافد المواطنون على حديقة الحيوان ثالث أيام عيد الفطر

حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 40 ألف زائر ثاني أيام عيد الفطر
الجريدة الورقية