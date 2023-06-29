مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في حديقة الحيوان بالجيزة (شاهد)

حرص زوار حديقة الحيوان بالجيزة اليوم الخميس ثاني أيام عيد الاضحى المبارك على إدخال الفرحة والسرور على قلوب أبنائهم من خلال الرسم بالحنة على وجوههم، وشراء الألعاب المتنوعة من البائعين داخل الحديقة، وأيضًا التقاط الصور التذكارية بصحبة أطفالهم.

وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة ظهر اليوم توافد الآلاف من المواطنين للاستماع بالاجواء وسط حالة من البهجة التي تملأ وجوههم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفًا تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليوني زائر سنويًا.