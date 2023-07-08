الذخائر العنقودية تشعل الغضب في روسيا.. وتهديد باندلاع حرب عالمية

حذرت روسيا، اليوم السبت، من قرار الولايات المتحدة بإرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، مؤكدةً أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

تفصيلًا، ندد الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف بقرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية، وهاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكتب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تيلجرام: "قال بايدن الخرف النعسان إنه قبل عامين في جنيف رفض تقديم ضمانات للرئيس الروسي بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو بمعنى أنه رفض الرضوخ للروس.. بعد ذلك، هرب بايدن بشكل مخجل من أفغانستان، ولإخفاء عار هروبه، دمر اقتصاد أوروبا. ومن ثم سلم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا مطلقا العنان لنزاع طويل وخطير للغاية مع روسيا.. الآن، بعد أن استنفد بايدن جميع الموارد، يعد بقذائف عنقودية ويغري مرة أخرى النازيين الجدد في كييف ما يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة".

وتابع مدفيديف متسائلا: "لماذا يفعل بايدن ذلك؟ هذا مصير أي زعيم أمريكي".

ووصف مدفيديف بايدن بأنه "عجوز مريض يعاني من الخرف الشديد ويبدو أنه لا يعي ما يفعله.. ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بالتخيلات أن يأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر".

دليل على الضعف

ومن جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن تزويد واشنطن لكييف بالذخائر العنقودية دليل على الضعف.

وقالت الخارجية في بيان "إن إمدادات الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا لن تؤثر على مسار عملية عسكرية خاصة بأي شكل من الأشكال"، مشيرة إلى أن إرسال الذخائر العنقودية دليل على اليأس على خلفية فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني.

كما تابعت "إن قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية هو مظهر صارخ آخر من مظاهر المسار العدواني المعادي لروسيا للولايات المتحدة الذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا والحرب إلى أقصى حد".

وأيضاً أشارت إلى أن واشنطن، من خلال تزويد كييف بالذخائر العنقودية، "ستكون متواطئة في تلغيم المنطقة وستتقاسم المسؤولية الكاملة عن ضحايا الانفجارات، بما في ذلك الأطفال الروس والأوكرانيون".

وشددت زاخاروفا على أن واشنطن تدرك أن وعود كييف بالاستخدام الحذر للأسلحة العنقودية لا قيمة لها.

تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة قرارها تزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في إطار المساعدات العسكرية من وزارة الدفاع (البنتاجون)، في خطوة لاقت انتقاد منظمات دولية.

وأتى القرار الذي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعبا للغاية" في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وذكر بيان للبنتاجون أن الإدارة ستقدم "أنظمة مدفعية وذخيرة إضافية، بما في ذلك الذخائر التقليدية المحسنة مزدوجة الاستخدام وذات الفعالية العالية (الذخائر العنقودية)، والتي أجرت الإدارة بشأنها مشاورات مكثفة مع الكونغرس وحلفائنا وشركائنا".

وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.

ولقيت الخطوة انتقاد منظمات دولية، حيث أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانيابينما.

وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية، والتي تحظرها أكثر من 120 دولة، عددا كبيرا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، مما يهدد حياة المدنيين. وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع.

ويحظر قانون صدر عام 2009 تصدير الولايات المتحدة الذخائر العنقودية التي تتجاوز معدلات فشل القنابل الصغيرة فيها الواحد بالمئة، وهو ما ينطبق تقريبا على كل مخزون الجيش الأميركي.

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