خبير يكشف تأثر اقتصاد العالم بالتقارب الأمريكي الصيني (شاهد)

كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، مدى تأثر اقتصاد العالم بالتقارب الأمريكي الصيني.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن وزيرة الخزانة الأمريكية أكدت أن واشنطن وبكين يجب أن يتناقشا بشكل مباشر حول القضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين 690 مليار دولار، ويتفوق الجانب الصيني فيها بنسبة 78%، موضحًا أن العلاقة بين الدولتين ما زالت متميزة جدًا اقتصاديًا.

وواصل البهواشي أنه يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين أكبر اقتصاديات في العالم، موضحًا أن هناك عقوبات وقيود يتم فرضها على شركات صينية، وكان رد الصين تقييد تصدير معدنين مهمين جدًا لتصنيع الموصلات الإلكترونية.

وزيرة الخزانة الأمريكية تزور بكين:

واجتمعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بكبار المسؤولين الصينيين بمن فيهم رئيس الوزراء لي تشيانج في بكين، اليوم الجمعة، في محاولة لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ تأتي الزيارة في وقت يدعو فيه بعض السياسيين الأمريكيين إلى تقليل اعتماد واشنطن على العملاق الآسيوي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتأتي زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين، بعد أسابيع قليلة على زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وتجسد رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إعادة الاتصال مع الصين.

وتعد تلك الزيارة أول زيارة تجريها وزيرة الخزانة الأمريكية للصين منذ توليها مهام منصبها في عام 2021 ومن المقرر أن تلتقي اليوم الجمعة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج المسؤول عن القضايا الاقتصادية في بلاده.

من جهته حذر مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتوقع تقدما محددا خلال هذه الزيارة، لكنها تأمل في تبادلات بناءة يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من المناقشات الملموسة، إذ قالت «يلين»، إن هذه الزيارة فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال وسوء الفهم.

وشهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية توترات كبيرة إثر حرب تجارية غير معلنة بين البلدين مع تشديد من قبل واشنطن لمنع وصول الصين لتكنولوجيا تخص الرقائق الإلكترونية.