روسيا: إحباط 16 هجوما أوكرانيا على محاور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط 16 هجوما أوكرانيا على محاور دونيتسك وجنوب دونتيسك وكراسيمان بضواحي مدينة ارتيموفيسك "ياخموت.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" أن القوات الأوكرانية تكبدت نحو 820 عسكريا بين قتيل وجريح، وأن القوات الروسية دمرت مخزنا للذخيرة على محاور القتال وأسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو 25" واعترضت 21 قذيفة هايمرز ودمرت 13 مسيرة أوكرانية.

من جانبها، أعلنت سلطات زابوريجيا أن الوحدات الروسية بدأت تقدمها بعد صدها لهجوم قوات كييف قرب بلدة "براتيخاسكا" بالمقاطعة.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 233 ألفا و440 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و74 دبابة و7 آلاف و953 من المركبات المدرعة و4 آلاف و346 من النظم المدفعية و661 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و410 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و309 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و914 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 619 من المعدات الخاصة و3 آلاف و666 طائرة مسيرة وإسقاط 1271 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.