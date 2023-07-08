ذهبيتان وبرونزيتان للاعبي الزمالك في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بالمغرب

توجت اليوم لاعبة نادى الزمالك ومنتخب مصر "مريم يونس " بمرحلة 19 عاماً بالميدالية الذهبية " للفردى " عقب تغلبها فى المباراة النهائية على لاعبة النادى الأهلى فريدة عبد الناصر، كما توجت أيضا بذهبية منافسات "الفرق" ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة لمرحلة الشباب ، والتى تقام في المغرب .



كما حصد اللاعب "بدر مصطفى " مرحلة 19 عاما الميدالية البرونزية فى نفس البطولة بمنافسات "الفردى ".

بينما حصلت اللاعبة نور صلاح بمرحلة 15 عاماً على الميدالية البرونزية فى منافسات الفردى .

من جانبه، أعرب أشرف حلمى رئيس جهاز تنس الطاولة بنادى الزمالك عن فخره بما حققه لاعبو القلعة البيضاء مضيفا أن جميع اللاعبين المشاركين فى البطولة أصغر سناً من جميع المنافسين .

وتابع بأن هدفنا الرئيسي هو تكوين جيل ينافس فى البطولات الدولية بما يليق باسم نادى الزمالك .

ويضم جهاز تنس الطاولة كلا من: أشرف حلمى رئيسا للجهاز وأحمد حلمى مدربا عاما وأمجد سليمان وأسامة محروس مدربين ومصطفى محمود مديراً إدارياً.



