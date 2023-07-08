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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ذهبيتان وبرونزيتان للاعبي الزمالك في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بالمغرب

منتخب مصر للتنس طاولة
منتخب مصر للتنس طاولة

توجت اليوم لاعبة نادى الزمالك ومنتخب مصر  "مريم يونس "  بمرحلة 19 عاماً  بالميدالية الذهبية " للفردى " عقب تغلبها فى المباراة النهائية على لاعبة النادى الأهلى فريدة عبد الناصر، كما توجت أيضا بذهبية  منافسات "الفرق" ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة لمرحلة الشباب ، والتى تقام في المغرب .


كما حصد اللاعب "بدر مصطفى " مرحلة 19 عاما  الميدالية البرونزية  فى نفس البطولة بمنافسات "الفردى ".

بينما حصلت اللاعبة نور صلاح بمرحلة 15 عاماً على الميدالية البرونزية فى منافسات الفردى .

من جانبه، أعرب  أشرف حلمى رئيس  جهاز تنس الطاولة بنادى الزمالك عن فخره بما حققه لاعبو القلعة البيضاء مضيفا أن جميع اللاعبين المشاركين فى البطولة  أصغر سناً من جميع المنافسين .

وتابع بأن هدفنا الرئيسي هو تكوين جيل ينافس فى البطولات  الدولية بما يليق  باسم نادى الزمالك .

ويضم جهاز تنس الطاولة كلا من: أشرف حلمى رئيسا للجهاز  وأحمد حلمى مدربا عاما وأمجد سليمان وأسامة محروس مدربين ومصطفى محمود مديراً إدارياً.

 

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