ثنائي الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي

يمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكثر من لاعب مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم.

زيزو وعواد مهددين بالغياب عن الزمالك أمام الأهلي

يمتلك المدرب أوسوريو الثنائي أحمد السيد زيزو جناح الفريق ومحمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض، المهددين بالإيقاف في حالة الحصول على بطاقة صفراء مواجهة فيوتشر مساء اليوم السبت، بالدوري الممتاز.

محمد عواد حارس مرمى الأبيض وأحمد مصطفى زيزو هما المهددين بالغياب عن الأبيض في مباراة الأهلي في حال حصولهم على بطاقة صفراء ثالثة، وطالب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الثنائي بالهدوء وعدم ارتكاب أي أخطاء لا داعي لها في مواجهة فيوتشر.

تنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم السبت عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد السلام، ويأمل الفارس الأبيض في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 لقاء، على الجانب الأخر يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في الترتيب برصيد 58 نقطة.

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