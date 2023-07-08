ريال مدريد أكبر مستفيد من أزمة مبابي وباريس

تسود حالة من الضبابية حول مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، بعد التصريحات القوية التي أطلقها اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية ضد النادي العاصمي.

وتدرس إدارة باريس برئاسة ناصر الخليفي الاستماع للعروض المقدمة لمبابي خلال الأيام القليلة المقبلة، كرد فعل لما صدر من اللاعب تجاه النادي وزملاؤه.

أزمة مبابي وباريس

وشدد مبابي خلال حوار أجراه مع مجلة "فرانس فوتبول" أن باريس سان جيرمان يعد نادي منقسم ويكثر فيه القيل والقال، بجانب عدم قدرته على الفوز بالكرة الذهبية في حالة استمراره مع النادي العاصمي.

وأشار اللاعب خلال حوراه إلى أن الإدارة هي المسؤولة عن عدم فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا حتى هذه اللحظة، بسبب ما يحدث في النادي.

في نفس السياق، جاء رد الخليفي سريعًا على تصريحات مبابي، حيث أكدت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن رجل الأعمال القطري غاضب بشدة من تصريحات مبابي.

وأردفت أن هناك عدد من اللاعبين قاموا بتوصيل تصريحات مبابي للخليفي، وأحدهم أكد للقطري على أن هذا الكلام يؤثر بالسلب عى النادي وجماهيره ممعا يجعله إهانة للبي أي جي.

وكشفت الصحيفة الفرنسية عن أن رئيس باريس قرر رحيل اللاعب، ودراسة العروض للاعب خلال الفترة المقبلة، حيث قال:" هذا ما يفكر فيه، إذن لماذا لا يرحل الآن؟".

ريال مدريد يبحث عن اتمام تعاقده مع مبابي

في سياق متصل، يبحث ريال مدريد التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح مستقبل اللاعب على المحك مع فريقه الحالي.

مما يجعل الفريق الملكي المستفيد الأكبر من أزمة تصريحات مبابي ورئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.