المنيا تنفذ حملات إزالة مكبرة خلال المرحلة الثالثة للموجة الـ 21

انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢١، لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى يوم ٢٨ يوليو الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة ومختلف جهات الولاية بدأت اليوم السبت، إطلاق حملاتها لإزالة التعديات فى كل بقعة من بقاع المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية كافة، ووحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز، للتصدى لأية محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أو البناء المخالف وإزالة أية مخالفة سواء قائمة أو فى المهد.

وقاد اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز سمالوط، وذلك بحضور اللواء أشرف خلف، حكمدار سمالوط، والمشرف العام على مركزى سمالوط ( شرق وغرب )، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من الجهات المعنية، وأوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة فى مركز سمالوط.

وتمت إزالة المباني المخالفة كافة، والتحفظ على معدات وخامات البناء المخالف، مشددًا على ضرورة تنفيذ حالات الإزالة كافة حتى سطح الأرض، والإزالات الفورية في المهد، وعدم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.