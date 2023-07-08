مصرع وإصابة 16 شخصًا فى حادث مروع بالمنيا

استقبلت مستشفى سمالوط التخصصي، شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، جثة هامدة و15 آخرين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالقرب من مدخل سمالوط، على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا.

وكان اللواء مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد الحلواني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل سمالوط شمال محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصى.

وأفادت التحريات الأولية، والتي أجراها المقدم الحسيني الشاروني، رئيس مباحث المركز، أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وضمت قائمة الوفيات والمصابيين مصرع حسن عطية عبدالحليم، 35 سنة، ملوى، وإصابة زياد رجب، 17 سنة، ومنة محمود، 11 سنة، ووليد عبدالناصر، 28 سنة، ومحمد عطية، 50 سنة، وفاطمة عطية، 38 سنة، ومحمود محمد، 37 سنة، وشرين عطية، 33 سنة، وإبراهيم محمد، 12 سنة، وأحمد حسن عطية، 12 سنة، ومنة حسن عطية، 9 سنوات، وعمار حسن عطية، 14 سنة، ونادية عطية، 35 سنة، وملك محمود، 13 سنة، ومحمد محمود، 8 سنوات، ووليد زين، 15 سنة، وجميعهما مقيمون بمركز ملوي جنوب المحافظة.

وتم نقل المصابين للمستشفى العام؛ لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بموجب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لتولي مباشرالتحقيقات، وتم التحفظ على السيارة، والتصريح بدفن الجثة.