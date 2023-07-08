حملة مُكبرة لضبط لصوص القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق عدد من النتائج المُبهرة في إطار جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط سارقي الأسلاك الكهربائية

ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهما (جوال بداخلة كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدنى - زراديه - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء كائن بدائرة القسم، كما أضافوا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية "تحت الإنشاء"الكائنة بدائرة القسم "بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط"بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وإعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته(عدد 2 هاتف محمول) مجهولان المصدر حال محاولته بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة "كائن بدائرة القسم"بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.. وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان وإتهماه بالسرقة .

ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (عدد 2 عداد مياه ، ٢شاسيه عداد مياه) وكذاأدوات عدةعبارةعن (مفك صليبه،بنسة)لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة،وإعترف بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقةبذات الأسلوب وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط الجريمة بكافة صورها وأشكالها، وتكثف حملات ضبط المُجرمين والهاربين من القانون من أجل الحفاظ على استقرار الوطن.