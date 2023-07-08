السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الماء المغلي ينهي حياة طفلة بـ 15 مايو

بوابة الوفد الإلكترونية

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوط إناء ماء مغلي فوقها، أثناء تواجدها داخل منزلها بمدينة 15 مايو، ما أسفر عن إصابتها بحروق في منطقة البطن، وتوفيت جراء إصابتها البالغة.

تفاصيل تلك الواقعة كانت بورود إشارة من المستشفى العام، لضباط قسم شرطة 15 مايو، مفادها استقبال الطفلة "عبير"، 9 سنوات، مصابة بحروق من الدرجة الثانية، وتوفيت جراء إصابتها.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة الطفلة بحروق عقب سقوط إناء ماء مغلي فوقها أثناء قيام أسرتها بذبح الأضحية، وتم نقلها للمستشفى وتوفيت بعد مرور أيام على إصابتها داخل المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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