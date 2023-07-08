مقاول التبين يطلق النار على شاب لهذا السبب

شهدت منطقة التبين بمحافظة القاهرة واقعة ،أقدم مقاول على إصابة شاب بطلق ناري في القدم، بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، بسبب خلافات بينهما تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم ،بالواقعة واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وردت إشارة من المستشفى العام، لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها استقبال شاب مصاب بطلق ناري في القدم، ووجود شبهة جنائية في الحادث.

بالانتقال والفحص تبين قيام مقاول بإطلاق النار،على الضحية بسبب قيام الشاب الضحية بحرق كشك خشبي يستخدمه المقاول، في أعمال الغفرة، مما أثار حفيظة الأول وقام بإطلاق النار صوبه انتقاما منه على فعلته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.