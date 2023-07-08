السبت 08 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مبابي يهاجم باريس سان جيرمان: "نادي منقسم"

مبابي
مبابي

 شن كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، هجومًا قويًا على النادي العاصمي، بعد فشل الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، عقب التعاقد معه قادمًا من موناكو.

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جاءت تصريحات مبابي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بموطنه الأصل الكاميرون، بعدما قرر اللاعب التوجه لياوندي العاصمة الكاميرونية.
 وشدد الدولي الفرنسي على أن البي أس جي، لا يساعده على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي يهدف لتحقيقها خلال المواسم القليلة المقبلة. 
 وأوضح أن باريس يعد ناديٍا منقسمًا، بعد الأحداث التي حدثت داخل الفريق العاصمي، لذلك يكثر فيه القيل والقال، لكن الأمر لا يزعجه.

مبابي: باريس سان جيرمان لا يساعد على الفوز بالكرة الذهبية:

 تحدث مبابي، خلال جولته للكاميرون، حيث قال: "اللعب مع باريس سان جيرمان لا يساعد على الفوز بالكرة الذهبية".
  وتابع الدولي الفرنسي تصريحاته: "أظن أن اللعب داخل صفوف باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق منقسم، ونادٍ منقسم، لذلك يجذب القيل والقال، لكن الأمر لا يزعجني لأنني أعرف ماذا عليّ أن أفعل".
وعن استمراره مع الفريق الباريسي، قال: "أحب المنافسة، وعندما ألعب أهدف إلى الفوز وهذا من ضمن الأسباب التي تجعل من هذا الموسم موسمي الأخير في الدوري الفرنسي".


 بينما اختتم تصريحاته بالتحدث عن ماذا يريد الفريق العاصمي للفوز بدوري أبطال أوروبا، فقال: "لا أعرف ما الذي يجب أن يفعله باريس للفوز بدوري الأبطال هذا ليس سؤالاً لي عليكم توجيهه إلى الأشخاص الذين يديرون الفريق".
 جدير بالذكر أن ريال مدريد الإسباني يبحث بقوة عن التعاقد مع مبابي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى اللاعب رغبة قوية في ارتداء قميص الملكي.

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