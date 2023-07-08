الكوربيه تستعرض تفاصيل استبيان تعديلات برنامج نظام تداولات البورصة بعد عطل يونيو (فيديو)

تناولت حلقة "الكوربيه مع صلاح" المذاعة مساء اليوم على قناة "الوفد" العديد من الملفات والموضوعات الساخنة والأخبار الحصرية التي تسهم في أتخاذ المستثمرين قراراتهم الاستثمارية.

كما تناولت الحلقة حوار شاملا مع وليد مختار العضو المنتدب لشركة بروكرز لتداول الأوراق المالية، حيث تضمن الحوار العديد من النقاط المهمة والمتعلقة بملفات الاقتصاد المهمة.

تضمنت الحلقة أيضا العديد من الأخبار الحصرية ومنها

بعد عطل يونيه ....استبيان بالمقترحات الفنية لإدخال تعديلات على نظام تداول البورصة ...حيث قامت البورصة برئاسة رامي الدكاني مؤخرا بتوزيع استمارات استبيان على عينة عشوائية من السماسرة المنفذين بقاعدة التداول "الكوربيه"، وذلك بهدف إبداء الملاحظات والمقترحات على برنامج التداول في البورصة.

وكان نظام التداول بالبورصة قد تعرض لعطل فني، اصاب نظام التداول في جلسة الاثنين 12 يونيه 2023 ، متأثرة بالتنفيذيات، وعمليات التلاعب التي تسببت في عطل النظام.

أجريت العينات العشوائية للاستبيان على نحو30 شركة سمسرة، من إجمالي 121 شركة ممثله في السماسرة المنفذين، بقاعة التداول.

ويعاني السمسرة منذ عام 2007 أي منذ15 عاما، من عدم اكتمال البرنامج، بسبب مجموعة من الأمور الفنية والرقمية، بنظام التداول الرئيسي "X-Stream"، وهو منصة التداول الأساسية المستخدمة فى السوق الرئيسي وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل أوامر المستثمرين

علمت "الوفد" أن المقترحات التي سجلها سماسرة الكوربيه، تتمثل في مقترحات ، منها إظهار خانة المتو سط العام الحقيقى (القيمه /الكمية)، اظهار خانة امين الحفظ في تنفيذات السمسار، اظهار علامة على ورق الزيرو مع بيان كمية الزيرو، خانة تبين المؤشر التابع له السهم،

بحيث لو أراد السمسار معرفة مثلا اسهمEGX70يتم الضغط على المفتاح المحدد، وكذلك ايجاد حل لمعرفة تفاصيل امر سابق عن طريق ملف يتحمل txt مع البرنت مجرد تصور فنيا، وأيضا خانة تبين قائمة الورقة( أ)او (ب)او او (ج) او (د) ، وتفعيل الاشتراطات المتوافر بالتكت فى خانة نوع الامر والمسؤلة عن جنى الارباح او ايقاف الخسارة عند تحقق شرط السعر، وأيضا تفعيل العلامة العشرية عند كتابة كمية الامر لتفادى الاخطاء في عدد الزيرو

تضمن البرنامج أيضا 6 مخاوف قد تواجه سهم شركة طاقة عربية ...حيث

حددت إدارة البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولى لتداول الأوراق المالية السعر المستهدف لسهم شركة طاقة عربية عند 5.88 جنيه، وهو ما يشير إلى وجود انخفاض محتمل فى سعر السهم بنسبة 34% مقارنة بالسعر الاسترشادى للطرح.

أوضح هانى عامر نائب مدير إدارة البحوث أنه تم استخدام ثلاثة طرق تقييم مختلفة استنادا الى عدة مضاعفات، تتمثل في مضاعف الربحية" P/E "ومضاعف قيمة المنشأة" EV/EBITDA "ومضاعف القيمة الدفترية "P/BV"للشركات المماثلة للوصول إلى السعر المستهدف لشركة طاقة عربية.

أضاف "عامر " أن السعر الاسترشادي لطرح شركة طاقة عربية مرتفع عند مضاعف ربحية 19.6 مرة، ومضاعف قيمة المنشأة 11.7 مرة، ومضاعف القيمة الدفترية عند 5.2 مرة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق وزنًا متساويًا قدره 33.3% على نظرائها من الشركات المماثلة باستخدام طرق التقييم المختلفة التى استخدمناها.

توقع "عامر" أن تجنى الشركة ثمار خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة، مما سيوفر لها تدفقات نقدية قوية في الفترة المقبلة، حيث تخطط شركة طاقة لاستثمار 32 مليار جنيه مصري خلال 2023-2027، كما تستهدف أيضا دخول أسواق جديدة، حيث تستهدف الشركة بدء عملها في تنزانيا خلال يوليو 2023، كما تخطط للتوسع في موزمبيق والسعودية.

كما أوضح المخاطر الرئيسية الست التى قد تتعرض لها الشركة، وتتمثل في تغير أسعار الفائدة بسبب حصولها على تمويل بسعر فائدة متغير، بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على قدرة الشركة في تحقيق العائد على رأس المال المستثمَر ربحية (ROIC)، حدوث أي تأخير في تنفيذ خطة نمو الشركة، زيادة حدة المنافسة، وكذلك المخاطر التنظيمية (مثل ضرائب الشركة)، والتعرض لتقلبات أسعار الصرف.

تضمنت الحلقة ايضا ....فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية ...حيث

بدأت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية الخميس الماضي تلقي الاستفسارات والطلبات للترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد.

يستمر تلقي طلبات الترشح لمدة 15 يوما، على أن تجرى انتخابات مجلس الإدارة في 23 أغسطس 2023.

لم يشهد اليوم الأول لفتح باب التقدم، أي طلبات للترشح، ولكن اقتصرت على الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، والمستندات اللازمة للتقدم.

يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، موزعين بواقع 3 أعضاء عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوي الخبرة ، مع مراعاة أنه وفي جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

تضمن القرار إضافة شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يقضي بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، او عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات... ويعد سليمان نظمي العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.

شملت الحلقة على أخبار مهمة أيضا منها أسطول لتداول الأوراق المالية تعلن افتتاح فروع جديدة بعدد من المحافظات

تعلن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية خلال الأيام القليلة القادمة عن افتتاح عدد من الفروع الجديدة بعدد من المحافظات.

قال محمد لطفي العضو المنتدب للشركة أنه تم الانتهاء من إجراءات تأسيس وتراخيص 3 فروع للشركة، ليصل الإجمالي إلى 4 فروع، بالإضافة إلي المركز الرئيسي.

أضاف "لطفي" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن هذه التوسعات تأتي في إطار خطة الشركة التوسعية، والتي تتناسب مع استراتيجية الشركة الطموحة، كونها من الكيانات الكبري في سوق المال.

أشار إلى أن الفروع الجديدة بمدينة المنصورة، الإسكندرية، وأكتوبر بالجيزة، موضحا أن الانتشار والتوسعات تهدف للوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين، مع الاتجاه الحكومي لطرح شركاتها واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين.

حققت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية قفزات في ترتيب شركات السمسرة، خلال النصف الأول من العام الجاري2023، لتستقر ضمن العشر شركات الكبري، بفضل السياسة الاحترافية لمجلس الإدارة.

كما تضمنت الحلقة توقعات السوق برؤية آمال سليمان خبير اسواق حيث تتوقع آمال سليمان خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة الرئيسية والفرعية خلال تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاعات، والتعافي من الخسائر.

كما تتوقع "سليمان" أن يختبر المؤشر الرئيسي إيجي أكس30 مستويات مقاومة قوية عند منطقة 17250 نقطة، وذلك حال تجاوز هذه المنطقة، متوقع أن يستهدف منطقة 17400 نقطة.

يتوقع أيضا أن تكون نقاط الدعم عند مستوى 16800 نقطة كمستوى أول، ومنطقة16600 نقطة مستوى ثان.