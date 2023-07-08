موعد إنضمام الثنائي رونالدو وبروزوفيتش لمعسكر النصر السعودي

كشفت تقارير صحيفة سعودية اليوم السبت عن موعد إنضمام النجم البرتغالي كريستانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش إلى معسكر النصر والمقام حاليًا في البرتغال استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

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ومن المقرر أن ينضم برزوفيتش ورونالدو إلى معسكر النصر يوم الأثنين المقبل عندما يواجه العالمي نظيره فريق الفيريكا البرتغالي.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره سيلتا فيجو الاسباني، يوم 17 يوليو المقبل في البرتغال على أن يواجه بنفيكا البرتغالي يوم 22 من نفس الشهر.

انتهى موسم 2022-2023 من الدوري السعودي للمحترفين بتتويج فريق اتحاد جدة باللقب للمرة الأولى منذ 14 عامًا على حساب النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصف الثاني من الموسم مع النصر مع انتقال للفريق السعودي لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر بعدما كان قد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في 16 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، وساهم خلالها في 16 هدفًا بتسجيله 14 هدفًا وصناعته هدفين.

واحتل كريستيانو رونالدو المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، والتي تصدرها المغربي عبد الرزاق حمد لله مهاجم اتحاد جدة برصيد 21 هدفًا

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والفتح بالجولة الأخيرة من الدوري السعودي بعدما قرر الجهاز الفني للعالمي إراحته بسبب تعرضه لشد عضلي في مباراة الاتفاق.