ماجد المهندس يجوب الدول العربية ويضيء سماء السعودية في موسم صيف عسير

يجوب المطرب العراقي ماجد المهندس، عددا من الدول العربية لإحياء حفلات غنائية، ويبدأ من المغرب، ومن المقرر أن يصدح ماجد المهندس بصوته الألماسي، مساء اليوم السبت، في سماء الرباط.

ويشارك الفنان ماجد المهندس مع المطربة نجوى كرم، في إحياء حفل غنائي كبير فى المغرب، ويأتى هذا ضمن حفلات دولة المغرب لموسم عيد الأضحى.

ماجد المهندس يشعل جوجل

المطرب ماجد المهندس

تصدر المطرب العراقي ماجد المهندس، محركات البحث في الفترة الأخيرة، بعد الإعلان عن إحيائه حفلات موسم صيف عسير بالمملكة العربية السعودية.

يستعد ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي ساهر ليلة الخميس 13 يوليو الجاري، في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

تأتي ضمن حفلات موسم صيف عسير بالمملكة العربية السعودية، وبدأ طرح تذاكر للجمهور.

ماجد المهندس

ولد ماجد المهندس، في 25 أكتوبر 1971، بمدينة بغداد لعائلة مسلمة تنحدر من الكوت في محافظة واسط عاش وتربى في مدينة الصدر حي الجميلة لديه ثلاثة أخوه وأختان بدأ العمل إلى جانب أبيه في مهنة الخياطة بمحله “المقص الذهبي” في سوق الكيارة، إلى أن شعر بأنّ ثمّة إحساساً كبيراً في داخله مستعدّ لأن يتفجّر في أي لحظة، فتمرّد على واقعه وهرب من منزله ومن ثمّ سافر إلى الأردن بعد معارضة والده الشديدة لدخول المجال الفني.

وترك الفنان ماجد المهندس دراسة هندسة ميكانيك الطيران، لولعه الشديد بالفن والغناء، لقّب نفسه بماجد المهندس.

من منزله ليسكن في فندق شعبي ولم تفلح جهود والدته في اقناعه بالعودة إلى البيت وخوفا من الرضوخ لتوسلاتها سافر إلي الأردن ليغني في أحد المطاعم حتي جمع مبلغا من المال اشتري به عوداً ليعزف عليه وسيارة جديدة إلا أنه تلقى صدمة، عندما تقدم للحصول علي اجازة الغناء بالإذاعة وخلال الاختبار فاجأته لجنة التحكيم بأنه لا يصلح للغناء مما جعله يعكف علي دراسة أصول الموسيقى تلقى علوم الموسيقى خارج معاهد العراق·

الفنان ماجد المهندس

وتقدم المهندس للجنة اختبار الأصوات في الإذاعة العراقية، وكانت النتيجة تزكيته من أساتذة كبار منهم حسن الشكرجي، وياسين الراوي، وخليل إبراهيم، وعادل الشيمي، ومحمد نوشي، ثم اعتمد مطرباً شاباً في الإذاعة والتلفزيون العراقي·

مشواره الفني

كانت بداية ماجد المهندس في العام 1991 مع أغنية «المشكلة»، أحب الموسيقى والغناء من صغره وتأثر بناظم الغزالي وسعدون جابر، غادر العراق إلى الأردن مع صديقه الشاعر عزيز الرسام بحثًا عن حلم النجومية.

أمير الغناء العربي

انتقل ماجد المهندس إلى شركة روتانا لمالكها الأمير الوليد بن طلال للصوتيات حيث ازدادت شهرته الفنية، أطلق عليه جمهوره ومحبيه من كافة دول العالم العربي اسم أمير الغناء العربي وصاحب الصوت ألماسي.