حفلات عيد الأضحى 2023.. ماجد المهندس بالقاهرة

يلتقي الفنان ماجد المهندس جمهوره المصري، بحفل غنائي في القاهرة، وذلك ضمن موسم حفلات عيد الأضحى القادم، الذي ينطلق في نهاية يونيو الجاري، ويضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل ماجد المهندس في القاهرة يونيو 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 29 من يونيو الجاري، على مسرح المنارة، وتم بيع التذاكر عبرالموقع الإليكتروني الخاص بها.

أغنية ماجد المهندس الجديدة بديت أطيب

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ ماجد المهندس من خلال أغنية “بديت أطيب”، التي اجتازت 19 مليون مشاهدة، من كلمات الأمير د. سعود بن عبد الله، ألحان سهم، وتقول كلماتها “بديت اطيب بديت احس بك عادي بديت احس بك خارج حدود الآه وودادي تعودت اني ماتعود على انك لابغيت تروح اقول شوي ويعود تعودت اني ماهلي الا من طالت الغيبه اقول لخافقي عود تعودت اني ما البس ثواني ساعة غيابك تعودت اني ماخلي دروبي كلها لبابك بديت اطيب واعودني على اني اغيب وادور في براحات الصدف غيرك تخيل صرت ماتحسف ولا اتاسف ولااسال عنك تاخيرك لاني تعودت ”

