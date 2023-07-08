إزالة التعديات المخالفة على الأرض الزراعية بفاقوس والحسينية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الإستعداد القصوى ،للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية، وتطبيق القانون على المخالفين .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمواصلة رصد وإزالة أي تعديات وتطبيق القانون على المخالفين بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة والقسم الهندسي بالوحدة المحلية، حيث تم إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص بناحية المناجاة الصغرى التابعة للوحدة المحلية بالإخيوة، وتم مصادرة مواد البناء، وتسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخرى، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسوادة، بالتصدى لحالة صبه أعمدة لدور أول علوي، وتم فك الشده الخشبية والحديد على مساحه 120م، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وازالت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، مبنى بالطوب الدبش الأبيض بعزبة إبراهيم موسي التابعة للعزازي، وتطبيق القانون على المخالفين.