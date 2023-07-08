مصر تستضيف أول بطولة أفريقية للكوارش بمشاركة 22 دولة

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن مصر فازت للمرة الأولى بتنظيم البطولة الأفريقية للكوارش وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو الجاري في ستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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محمد صبيح: الكوارش إحدى اللجان التابعة للاتحاد المصري للكيك بوكسينج

وقال محمد صبيح، إنه سعى جاهدًا لاستضافة البطولة الأفريقية لرياضة الكوارش التي تعد إحدى اللجان التابعة للاتحاد المصري للكيك بوكسينج وذلك في نسختها القارية التاسعة عشرة بعد منافسة قوية بين العديد من الدول لاستضافتها.

وتابع أن النهضة الرياضية في مصر شهدت تقدمًا كبيرًا بعد امتلاك مصر المنشآت الرياضية المتطورة والتي تؤهلنا لتنظيم كبرى المنافسات الرياضية وهو ما تحقق بالفعل في ظل طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي الساعي دائمًا إلى التطوير ومواكبة العالم في أحدث المنشآت الرياضة.

ستاد القاهرة جاهز لاستضافة البطولة الأفريقية لرياضة الكوارش:

وقام محمد صبيح بزيارة تفقدية اليوم السبت إلى ستاد القاهرة للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة باستضافة الحدث الأفريقي الذي يقام للمرة الأولى على أرض مصر.

22 دولة تشارك في بطولة أفريقيا للكوارش بالقاهرة

وتشهد البطولة الأفريقية للكوارش في نسختها الـ 19 مشاركة 22 دولة أفريقية بإجمالي عدد 150 لاعبًا ولاعبة من ضمنهم 30 لاعبًا من المنتخب المصري للكوارش والذين يتنافسون في جميع الأوزان والمراحل الخاصة بالبطولة.

وتضم اللجنة العليا للكوارش كابتن ريهام مصطفى، المدير الفني للعبة، وكابتن مريم يحيى، المشرف العام على الكوارش، وكابتن زينب مأمون، منسق عام اللجنة.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددًا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وسط سعي دائم من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليًا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الذين تخطوا 50 ألف لاعب ولاعبة.

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