بعد انتخاب مصر عضوًا .. معلومات عن منظمة "الفاو"

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها في مجال الزراعة والأمن الغذائي، فقد تم انتخاب مصرعضوًا في مجلس منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة" الفاو"، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة حتى عام 2026.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن منظمة"الفاو":

وكالة متخصصة

تعد منظمة الفاو من أهم المنظمات العالمية حول العالم، فهي بمثابة وكالة متخصصة تابعة للامم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم.

ويستهدف عمل المنظمة تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتأكد من حصول البشر بإنتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة لقيادة حياة نشطة وصحية.

تعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم.

فكرة الانشاء

يرجع فكرة إنشاء منظمة الفاو في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عن طريق الناشط ومتخصص الزراعة الأمريكي دايفيد لوبين.

وفي مايو عام 1905م، أقيم مؤتمر دولي في روما بايطاليا، أسفرعن إنشاء المؤسسة الدولية للزراعة بواسطة الملك فيكتور إيمانويل الثالث.

وقد تم تأسيس المنظمة بشكل رسمي في السادس عشر من أكتوبر عام 1945 في مدينة كويبيك بكندا في عام 1951م.

تم نقل المقر الرئيسي للمنظمة من واشنطن إلى العاصمة الايطالية روما في أغسطس عام 1951 م.

يبلغ عدد أعضاء المنظمة 194 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

أهداف المنظمة

المساعدة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية حيث تساهم في القضاء على الجوع من خلال تيسير وضع سياسات ووجود التزامات سياسية لدعم الأمن الغذائي، وعبر التأكد من أن أحدث المعلومات عن الجوع والتغذية.

جعل الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك أكثر إنتاجية واستدامة من خلال العمل على تعزيز السياسات والممارسات القائمة.

دعم القطاعات الزراعية العالية الإنتاجية (المحاصيل والثروة الحيوانية والحراجة ومصايد الأسماك)، مع ضمان عدم تأثر قاعدة الموارد الطبيعية بهذه العملية.

الحد من الفقر في الريف إذ تساعد المنظمة الفقراء في المناطق الريفية على الوصول إلى الموارد والخدمات التي يحتاجون إليها بما في ذلك فرص العمل في الريف والحماية الاجتماعية.

تعمل المنظمة على بناء نظم غذائية آمنة وفعالة تدعم الزراعة القائمة على

أصحاب الحيازات الصغيرة وتحد من الفقر والجوع في المناطق الريفية.

زيادة قدرة سبل المعيشة على مواجهة الكوارث: تساند المنظمة البلدان في الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية.