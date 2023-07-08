ضبط مُخدرات بقيمة 475 ألف جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى)، ومديريتى أمن (الإسماعيلية – الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصرالإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (القصاصين – بلبيس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة القصاصين .. وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية) حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة بلبيس .. وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (475,000 أربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً).

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المُخدرات

وفي سياقٍ مُتصل، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار والترويج بالمواد المخدرة، والرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصرالإجرامية الضالعة فى الاتجار بالمواد المخدرة حفاظاً على النشء.

فقد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية ضلوع تشكيل عصابى يضم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ) فى الاتجار بالأقراص والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 24 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبالغ مالية)، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 36 مليون جنيه تقريباً.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم، ولضبط المُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.