البطل أحمد أسامة يعيد مجد تماسيح النيل بنابولي

شارك السباح المصرى احمد اسامة فى سباق كابرى نابولى العالمى الذى يقام سنويا بين جزيرة كابرى ومدينة نابولى فى جنوب ايطاليا .

وشارك فى السباق ٦١ سباح عالمى وطول هذا السباق ٣٦ كيلو متر فى زمن قدره ١٠ ساعات و٤٤ دقيقة و ٤٥ ثانية .

كما سماهم ابطال العالم في هذا السباق وأبرزهم (ابو هيف والشاذلي وزيتونه) الذين يسيطرون على سباحات المسافات الطويلة بصفة عامة وفي هذا السباق بصفة خاصة وبعد انقطاع زاد عن ٤٨ سنة عاد البطل المصرى احمد اسامة تحت رعاية مدرب الابطال خالد شلبى بمحاولة اعادة امجاد تماسيح النيل .

وأعربوا المنظمين والمشرفين عن سعادتهم بالمشاركة المصرية واحتفالهم الخاص بانهاء احمد اسامه للسباق وعودة المصريين للمشاركة ، وقد تم تسليم احمد شهادة انهاء السباق .

وأختتم السباق أحمد بكلمة شكر لمدربه الكابتن خالد شلبى الذى صاحبه طوال السباق لتوحيهه وتشجيعه والشد من ازره ، وعلي مجهوده الرائع المميز وأنه قام بمجهود كبير أكثر منه .