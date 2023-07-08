عاجل
الأرض المباركة تحقق المعجزات.. 131 عملية فصل توائم ناجحة في السعودية
السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

البطل أحمد أسامة يعيد مجد تماسيح النيل بنابولي

سباق كابرى نابولى
سباق كابرى نابولى العالمى

شارك السباح المصرى احمد اسامة فى سباق كابرى نابولى العالمى الذى يقام سنويا بين جزيرة كابرى ومدينة نابولى فى جنوب ايطاليا .

txt

مصر تستضيف أول بطولة إفريقية للكوارش بمشاركة 22 دولة

txt

سر موافقة واشنطن على إرسال قنابل عنقودية لكييف

وشارك فى السباق ٦١ سباح عالمى وطول هذا السباق ٣٦ كيلو متر فى زمن قدره ١٠ ساعات و٤٤ دقيقة و ٤٥ ثانية .

كما سماهم ابطال العالم في هذا السباق وأبرزهم (ابو هيف والشاذلي وزيتونه) الذين يسيطرون على سباحات المسافات الطويلة بصفة عامة وفي هذا السباق بصفة خاصة وبعد انقطاع زاد عن ٤٨ سنة عاد البطل المصرى احمد اسامة تحت رعاية مدرب الابطال خالد شلبى بمحاولة اعادة امجاد تماسيح النيل .

 وأعربوا المنظمين والمشرفين عن سعادتهم بالمشاركة المصرية واحتفالهم الخاص بانهاء احمد اسامه للسباق وعودة المصريين للمشاركة ، وقد تم تسليم احمد شهادة انهاء السباق .

وأختتم السباق أحمد بكلمة شكر لمدربه  الكابتن خالد شلبى الذى صاحبه طوال السباق لتوحيهه وتشجيعه والشد من ازره ، وعلي مجهوده الرائع المميز وأنه قام بمجهود كبير أكثر منه .

سباق كابرى نابولى العالمى

 

مواد متعلقة

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تلتقي والمدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية

قومى المرأة بالبحر الأحمر يطلق حملة بلدى أمانة

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

القومي للمرأة يستقبل وفد منظمة GLOBAL BRIDGES الألمانية

"الفيضان" لحيدر حيدر..  رهان على ثورية الحرف
الجريدة الورقية