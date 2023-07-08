بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي بالمنيا

اعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم السبت ، عن بدء العمل بالمرحلة الثالثة للموجة 21 ، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية، ومسئولي الزراعة ، وحماية الأراضى.

ووحدة المتغيرات المكانية ، وكافة فروعها بالمراكز ، خلال حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ ٢١ ، والتى بدأت اليوم السبت ٨ يوليو الجارى وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، وذلك في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات على الأرض الزراعية ، وأملاك الدولة .

والعمل على إزالتها فى المهد ، وفرض هيبة الدولة ، وسلطة القانون واسترداد حق الشعب ، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.