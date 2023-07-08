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السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

اعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم السبت ، عن بدء العمل بالمرحلة الثالثة للموجة 21 ، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية،  ومسئولي الزراعة ، وحماية الأراضى.

ووحدة المتغيرات المكانية ، وكافة فروعها بالمراكز ، خلال حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ ٢١ ، والتى بدأت اليوم  السبت  ٨ يوليو الجارى وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، وذلك في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات على الأرض الزراعية ، وأملاك الدولة .

والعمل على إزالتها فى المهد ، وفرض هيبة الدولة ، وسلطة القانون واسترداد حق الشعب ، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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