الأمم المتحدة تعلن استشهاد 3 أطفال في العملية الإسرائيلية بجنين

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، عن استشهاد 3 أطفال من بين القتلى في العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين.

وعبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عن انزعاجه من نطاق العملية العسكرية في مخيم جنين، وذلك بعدما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تدخل دولي لوقف تهجير المدنيين من منازلهم في مخيم جنين.

وكانت القوات الإسرائيلية بمدينة جنين قد قصفت بضربات بطائرات مسيرة أمس الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

فيما تم سماع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.

من جهته أعلن مسؤول فلسطيني إن نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العملية الإسرائيلية، بينما نفى الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر بإخلاء مخيم جنين وشهدت المدينة تحركات لدبابات وآليات ثقيلة إسرائيلية في محيطها وبعضها تقدم نحو وسط المدينة.