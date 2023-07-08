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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر اليورو صباح اليوم السبت في ماكينات الـATM

اليورو
اليورو

سعر اليورو.. حالة من الاستقرار شهدها سعر اليورو خلال فترة التداولات الصباحية اليوم السبت أمام الجنية المصري في ثاني أيام الاجازة الاسبوعية في ماكينات الـATM، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.69 جنيه للشراء، و33.96 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.87 جنيه للشراء، و34.04 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.92 جنيه للشراء، و34.06 جنيه للبيع، وهذا وفقًا لأخر تحديثات صادرة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، وجاءت أسعار العملات على النحو التالي.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" العملة الاوروبية والتي استقرت اليوم السبت في البنوك المصرية، والتي جاءت على النحو الاتي:

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أسعار العملات صباح اليوم السبت في ماكينات الـ ATM

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

33.57 جنيه للشراء.

33.71 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

33.31 جنيه للشراء.

33.62 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

33.31 جنيه للشراء.

33.59 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

33.42 جنيه للشراء.

33.73 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

33.42 جنيه للشراء.

33.74 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

33.48 جنيه للشراء.

33.60 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

33.42 جنيه للشراء.

33.70 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

33.42 جنيه للشراء.

33.73 جنيه للبيع.

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