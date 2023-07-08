موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري ..والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق فيوتشر مساء اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بينهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة ، بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

ويسعي الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفنى لفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ولاعبيه فى حسم مواجهة فيوتشر من أجل انتزاع المركز الثالث بفارق نقطة دون النظر إلى نتيجة الأبيض المؤجله أمام الأهلي ، فيما يبحث على ماهر مدرب فيوتشر عن تحقيق الفوز على الزمالك لمواصلة صحوته في الموسم الحالي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ليحافظ على مشواره منذ انطلاق البطولة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

تبدء أحداث مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة الثالثة والثلاثون بالدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

تذاع أحداث مباراة الزمالك وفيوتشر بشكل حصري عبر قناة “ on time sports 1 HD " الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز .

معلق مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

ويعلق علي حداث مباراة الزمالك وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورت المعلق المصري مؤمن حسن.

حكم مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

ويدير مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري الحكم محمد صباحي، ويعاونه كلًا من هاني خيري حكم مساعد أول ، وائل شعبان حكم مساعد ثاني ، وحكم رابع حسني سلطان.

فيما يدير تقنية الفيديو في مباراة الزمالك وفيوتشر، الحكم مصطفى الشهدي، ويساعده أسامة عبد اللطيف.

وكان فيوتشر تعادل مع الأهلي في اَخر مبارياته بالدوري بدون أهداف، بينما حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف واحد.