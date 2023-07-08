الزمالك و فيوتشر وجهًا لوجه فى الدوري المصري الليلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة أمام نظيره فيوتشر، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 33 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره فيوتشر بالدوري المصري فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس اتش دي.

ويأمل أوسيريو المدير الفنى لفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ولاعبيه فى حسم مواجهة فيوتشر من أجل انتزاع المركز الثالث بفارق نقطة دون النظر إلى نتيجة الأبيض المؤجله أمام الأهلي.

وعلى الجانب الأخر يبحث على ماهر مدرب فيوتشر عن تحقيق الفوز على الزمالك لمواصلة صحوته في الموسم الحالي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ليحافظ على مشواره منذ انطلاق البطولة.

ويمتلك الزمالك أفضلية في مواجهاته أمام فيوتشر بواقع ثلاثة انتصارات متتالية منذ ظهور فيوتشر للمرة الأولى في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، كما أن الفارس الأبيض يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سداسية المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر فى الدوري

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - محمود شبانة - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - علي ياسر - محمد صلاح.