الكليات المتاحة لأبناء تكافل وكرامة في منح جامعة العلمين الدولية والجلالة

جهود مكثفة تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، حيث وفرت بها عدد من المنح الدراسية، لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، والذي يقدمه “برنامج المنح الجامعية"، و"برنامج رواد وعلماء مصر"، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جامعة الجلالة من بين الجامعات المتاحة

جامعة الجلالة الدولية قدمت لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، جامعة الجلالة الدولية، والتي تقدم شهادات مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)، حيث تسمح برامج الدرجة المزدوجة GU-ASU 4 + 0للطلاب بالحصول على درجة مزدوجة أثناء الدراسة في مصر، دون الحاجة إلى السفر إلى الولايات المتحدة.

تخصص في جامعة الجلالة

وكشفت جامعة الجلالة الدولية، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لدى كل تخصص في جامعة الجلالة متطلبات أكاديمية للقبول خاصة به، يجب على الطلاب استيفاء تلك المتطلبات والتي قد تختلف من تخصص لآخر (قبل أو بعد الدخول حسب التخصص)، وذلك من أجل الانضمام إلى التخصص الأكاديمي المرشح له.

نصائح للمتقدمين

فيما نصحت الجامعة الطلاب المتقدمين للمنحة والذين يرغبون في الالتحاق بجامعة الجلالة الدولية بإجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة على نفقتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن وعدم الإنتظار حتى يتم قبولهم في المنحة، وجري التنبيه على أن اجتياز الطالب للإختبار لا يشكل التزامًا من جهة المنحة بقبول الطالب في البرنامج أو إلحاقه بجامعة الجلالة الدولية إذا تم اختياره، ولن تقوم إدارة البرنامج برد تكلفة الاختبار للطالب.

وتحتفظ المنحة الدراسية بالحق في توزيع الطلاب المقبولين على إحدى الجامعات الشريكة بما يتماشى مع أهداف البرنامج ومعايير اختيار الطلاب للالتحاق بالبرنامج، والكليات المتاحة هي:

الكليات المتاحة لطلاب تكافل وكرامة في منح جامعة الجلالة الدولية

كلية العلوم الإدارية

- إدارة الأعمال - درجة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)

- التسويق - درجة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)

- نظم المعلومات الحاسوبية - درجة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)

كلية علوم الحاسب

- برنامج هندسة البرمجيات درجة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)

كلية الهندسة

- هندسة الطاقة الكهربية-درجة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)

جامعة العلمين الدولية

كشفت جامعة العلمين الدولية، عنالكليات المتاحة ضمن المنح الدراسية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لـ250 طالبًا خلال العام الدراسي المقبل من أبناء تكافل وكرامة.

تفاصيل المنحة بجامعة العلمين

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، تفاصيل المنحة بجامعة العلمين الدولية كالتالي:

- تقدم جامعة العلمين الدولية «AIU» شهادات مزدوجة مع جامعة لويزفيل “UofL".

- تسمح برامج الدرجة المزدوجة AIU-UoFL 4 + 0 للطلاب بالحصول على درجة مزدوجة أثناء الدراسة في مصر، دون الحاجة إلى السفر إلى الولايات المتحدة.

لكل تخصص في جامعة العلمين الدولية متطلبات أكاديمية للقبول خاصة به.

- يجب على الطلاب تحقيق تلك المتطلبات والتي قد تختلف من تخصص لأخر “قبل أو بعد الدخول حسب التخصص" من أجل الانضمام إلى التخصص الأكاديمي المرشح له.

نصائح للمتقدمين

ونصحت جامعة العلمين الدولية، الطلاب المتقدمين للمنحة ويرغبون في الالتحاق بجامعة العلمين الدولية باجتياز اختبارات القبول الخاصة بجامعة العلمين الدولية على نفقتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن وعدم الانتظار حتى يتم قبولهم في المنحة.

ولفتت االجامعة إلى أن اجتياز الطالب للاختبار لا يشكل التزاما من المنحة بقبول الطالب في البرنامج أو إلحاقه بجامعة العلمين إذا تم اختياره ولن تقوم إدارة البرنامج برد تكلفة الاختبار للطالب.

في توزيع الطلاب المقبولين

وأشارت إلى أن المنحة الدراسية تحتفظ بالحق في توزيع الطلاب المقبولين على إحدى الجامعات الشريكة بما يتماشى مع أهداف البرنامج ومعايير اختيار الطلاب للالتحاق بالبرنامج، موضحة أن المنحة ستكون بالكليات التالية:

- كلية علوم وهندسة الحاسب.

- علوم الحاسب.

-درجة مزدوجة مع جامعة لويزفيل.

- هندسة الحاسب.

-درجة مزدوجة مع جامعة لويزفيل.

- هندسة الذكاء الاصطناعي-درجة مزدوجة مع جامعة لويزفيل.

- علوم الذكاء الاصطناعي-درجة مزدوجة مع جامعة لويزفيل

كلية الهندسة

-الهندسة الطبية الحيوية.

-درجة مزدوجة مع جامعة لويزفيل.

تفاصيل 250 منحة مقدمة من الجامعة الأمريكية

كشف الدكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن 250 منحة مقدمة من الجامعة الأمريكية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام من الأسر منتفعي برنامج تكافل وكرامة.

موعد التسجيل

وتابع خلال مداخلة هاتفية فى تصريحات تلفزيونية، أنه من الممكن للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على هذه المنح لأبنائهم طلبة الثانوية العامة ، لافتا الى أن التسجيل مفتوح حتى يوم 2 يوليو.

المنح لطلاب الثانوية العامة

وأشار أن هذه المنح لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 85% فأعلى من أبناء أسر تكافل وكرامة وتقدم هذه المنح من برنامج المنح الجامعية من الوكالة الأمريكية للتنمية وتنفذها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد على أن الفائز في هذه المنح سيحصل على منحة تعليمية في الجامعة الأمريكية أو جامعة زويل أو جامعة الجلالة مؤكدًا أن المنحة الواحدة قد توفر للطالب 100 ألف جنيه.