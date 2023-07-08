سباق للجري بمركز شباب " أبنى بيتك" في المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، انطلاق سباق الجري بمركز شباب ابني بيتك 2، للمستفيدين من مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية " المدرب المجتمعي " للعام 2022/2023 .

والذى شارك به أكثر من 200 شاب وفتاة ، وتنفذه الإدارة المركزيه للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبيه " بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالمنيا " ادارة تنمية البرامج الرياضية " بقيادة الدكتور ضياء محمد عيسى ، وحضر فعاليات السباق دكتور طارق صفوت ، ودكتور أحمد عبد الحكم ، ودكتور مؤمن مهدي ، من إدارة الرياضة ، وعلاء الدين علي مدير إدارة شباب المنيا ، ودكتور توني عبدالله توني رئيس قسم الرياضة بالإدارة .

قال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، أن الهدف هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ، وجعل ممارسة الرياضة هدفا لكل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية التي تبنتها الوزارة وفقاً لاستراتيجيتها.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية، إشراف احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ إدارة الرياضة بالمديرية ، وبمشاركة ادارة الشباب والرياضة بالمنيا