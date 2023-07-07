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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حمادة هلال يكشف أسرار الطلاسم المستخدمة في المداح وعلاقتها بالجن.. فيديو

الفنان حمادة هلال
الفنان حمادة هلال

 قال حمادة هلال، إن مسلسل "المداح 3" الذي عرض في رمضان الماضي شهد نجاحًا كبيرًا، لافتًا أن المسلسل شهد مجهودًا كبيرًا من فريق العمل، بالإضافة إلى الرسالة المستهدف إيصالها للجمهور بشكل درامي مختلف.

 وأوضح هلال، خلال تصريحات مع الإعلامية شيرين سليمان لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسلسل ليس به طلاسم تتعلق بالجن وإنما مجرد كتابات عادية، منوهًا أن تمثيل شخصية المداح أمرًا صعبًا، وأن صابر المداح في المسلسل شخص ملتزم وليس شيخًا.

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 وتابع: “نفسي في عمل سينمائي جديد لكن تصوير فيلم ساعتين إلا ثلث هو أمر غاية في الصعوبة، علاوة على اختلاف أفكار السينما عن الدراما”.

 مشاهد خطف الجن للطفل مرهقة:

 فيما قالت الفنانة هبة مجدي، إن مسلسل "المداح 3" الذي عرض في رمضان الماضي شهد اختلافًا جذريًا عن الجزء الثاني، لافتة أن الأجواء الدرامية للمداح 3 شهدت نسبة من الخيال، موضحة أن تصديق المشاهد لما يحدث في المسلسل كان أمرًا غاية في الصعوبة، وتطلب أداء ومجهودًا كبيرًا.

 وتابعت: “تعبت في الجزء الثالث بسبب مشاهد خطف الطفل، بالإضافة إلى المشاجرة مع صابر المداح بسبب خطف الجن للطفل”، معلقة: “تصديق اللي مكتوب على الورق أمرًا صعبًا من حيث المصداقية للمشاهد والفنان”.

 

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