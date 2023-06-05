حمادة هلال ينعي الملحن محمد النادي

نعى الفنان حمادة هلال، الملحن محمد النادي، والذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين، مطالبًا من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب حمادة هلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" الله يرحمك ياحبيبي وأسألكم الدعاء الى الملحن الطيب محمد النادي الله يصبر اهلك يارب ".

حمادة هلال

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الملحن محمد النادي، وكشف الفنان كريم محسن، عن خبر وفاته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب “محسن”، عبر صفحته، قائلًا : "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق الفنان محمد النادي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب خلق الله.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة الله يخليكم".

محمد النادي

وحرصت جمعية المؤلفين والملحنين، على نعي الملحن محمد النادي، الذي وافته المنية صباح اليوم, حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك قائلة: ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، الملحن الكبير محمد النادي، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين، بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتقبله بأفضل قبول.

مشوار محمد النادي فى الفن

تعاون مع العديد من نجوم الغناء خلال مشواره وقدم معهم أغانى حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، حيث تعاون مع عمرو دياب في "معاك قلبي" و"أمنتك"، وتامر حسنى في "لأول مره" و"يانا يامافيش"، ومحمد حماقى في "قول واتكلم"، "مش سهل"، "متعقد"، "هنا جنبي"، "جت يا مجتش"، "ودينا بعيد"، "يا فاتني" و"راسمك في خيالي".وتعاون الملحن الراحل محمد النادى مع مصطفى قمر في "بعدنا"، "غلطنا"، "كدابة"، "قفلت السكة"، "زى زمان"، "حركات"، "بعدنا وغلطنا"، "ليلة فى عمرى" و"هي"، ومع هيثم شاكر في "مسيلي على عيونك"، "عالقمة"، "ياما ياما"، "تعبت كتير" و"ايامى معاك".

كما تعاون مع مدحت صالح في "ألم"، "بنت القلب"، "عليك إحساس"، ومع تامر عاشور في "ده حكاية" و"من غير ما احكيلك".كما تعاون محمد النادى مع نانسى عجرم في "ايه اللى جرالى" و"لسه جايه أقوله"، ومع رامى جمال في "من كتير" و"حبيبي تعالى"، ومع شيرين عبد الوهاب في "داء السيطرة" .

محمد النادي

بينما تعاون مع أنغام في "ساعات كتير"، ومع أصالة في "كام مرة"، ومع نوال الزغبى في "الهوى وعمايله" و"ليه مشتقالك" ومع على الحجار في "مش هخش النار عشانك" وغيرها من الأغانى مع مختلف المطربين.