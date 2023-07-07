مصر تحصد 6 ميداليات بالبطولة الأفريقية للبوتشا وتتأهل لبارالمبياد باريس

اختتم مساء اليوم البطولة الأفريقية للبوتشا، التي استضافتها مصر على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر لأول مرة في التاريخ.

ونجح المنتخب المصري في الحصول على 6 ميداليات، 4 ميداليات على المستوى الفردي وميدالية في الزوجي وميدالية في الفرق.

حيث حصل سمير عبدالمعز على الميدالية الذهبية الأولي للفراعنة في منافسات الفردي ، كما حصلت أيضا تسنيم محمد على الميدالية الذهبية في الفردي.

وتوجت هناء علام بالميدالية الذهبية الثالثة للفراعنة، بينما حصل عبدالرحمن سعد على الميدالية الفضية الوحيدة لمصر.

وفي منافسات الزوجي نجح الثنائي هناء علام ومحمود نبوي التتويج بالميدالية الذهبية والتأهل لبارلمبياد باريس 2024 بينما حقق الفرق المكون من تسنيم محمد و مهند محمد و اسلام عمرو المركز الثالث وتوج بالبرونزية في منافسات الفرق ليصبح عدد ميداليات الفراعنه في البطولة الافريقية 6 ميداليات .

وأكد الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ، أنه سعيد بتأهل مصر لبارلمبياد باريس لأول مرة في التاريخ.

وقال رئيس الاتحاد المصري ، إن النجاح الذي حققه منتخب مصر في البطولة هذا الموسم جيد للغاية مقارنه بالمشاركة في البطولة الماضية بجنوب أفريقيا.

ووجه أحمد آدم الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير ووقوفه بجانب منتخب البوتشا طوال الفترة الماضية

وفي سياق آخر، قال محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة ، إنه سعيد بالانجاز الذي حققه منتخب مصر للبوتشا في بطولة أفريقيا والحصول على 6 ميداليات، بالإضافة للتأهل لبارلمبياد وهو كان الهدف المطلوب وفقا لتوجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي الذي لم يبخل في تقديم كل الدعم للمنتخبات البارالمبية حتي نجح اول منتخب بارالمبي في التأهل لباريس وفي انتطار المزيد من الفرق المتأهلة خلال الفترة المقبلة بناءً علي خطط الإعداد والتأهيل الخاصة بالمنتخبات البارالمبية.

واضاف عبدالعزيز ، أنه يتمني التوفيق لمنتخب مصر للبوتشا في المرحلة المقبلة، وتقديم نتائج جيده في البارلمبياد



يذكر أن فريق الزوجى للبوتشا هو أول من يتأهل فى الألعاب البارالمبية المصرية إلى دورة باريس 2024.

بعد أن نجح الثنائي هناء علام ومحمود نبوي في الحصول على الميدالية الذهبية بعد الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا لدورة الألعاب البارالمبية، كما تعد هذه الميدالية الذهبية الأولي لفراعنة البوتشا في منافسات الزوجي.