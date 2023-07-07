فوائد تناول اليقطين وتأثيره على الهضم

يمكن أن يضيف اليقطين لونًا من الألوان إلى طبقك والكثير من العناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي كما أنه لا يحتوي على أي دهون أو كولسترول أو صوديوم ويمكنك أن تأكل اللحم الدسم والبذور اللذيذة لهذه الفاكهة الكبيرة على الرغم من أن القرع له مذاق ترابي حلو قليلاً ، إلا أنه غالبًا ما يتم دمجه مع التوابل ، مثل جوزة الطيب والقرفة لتذوق الحلويات والمشروبات الموسمية.

وعلى الرغم من صلابة قشرة اليقطين إلا انها تحتوي على ما يصل إلى 90% من وزنها ماء وحزمة من الفيتامينات الهامة والأحماض ونسبة ضئيلة من الدهون المفيدة للقلب إلى جانب اعتبارها مصدرا هاما لمضادات الأكسدة التى تدعم مناعة الجسم فى مواجهة الأمراض، ويعطى طاقة لا تزيد عن 80 كالورى وكل ما تحتاجه من ألياف فى اليوم ونسبة من الحديد تصل إلى 25% مما يجب أن تحصل عليه يوميا.

فوائد اليقطين

مصدر غنى بالبيتاكاروتين (المصدر النباتى لفيتامين أ).

مصدر فريد للألياف التى تذوب والتى لا تذوب أيضا فى الماء.

مصدر غذائى قليل الطاقة عالى القيمة فى الحديد والبوتاسيوم اللازم لاعتدال ضغط الدم.

طعام جيد يمكن الاحتفاظ به فى المطبخ أسابيع طويلة لحين الحاجة إليه دون أن يتعرض للفساد.

بذور اليقطين لها أيضا فوائد عدة فيمكن الاعتماد عليها كوجبة صغيرة لما فيها من بروتينات، حديد، زنك، فيتامين هـ، فيتامين ب، ألياف.

ملء كوب من اليقطين بعد نضجه (فى قدر قليل من الماء) يمكن أن يمدك بأربعة جرامات من الألياف، ٣٫٤ مليجرام من الحديد، قدر كافٍ من البوتاسيوم إنه بالفعل غذاء جيد سهل الهضم يلائم الأطفال والحوامل وكل من يتبع حمية غذائية تحتاج قدرا من الطاقة ضئيلا ونسبة عالية من الحديد.