طريقة عمل شوربة اليقطين.. تغنيك عن زيارة الطبيب

يعرف اليطقين (القرع) بفوائده المتعدده، فيحتوي على المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم الهام لجسم الإنسان، كما يتناوله البعض للشفاء من العديد من الأمراض أبسطها صداع الرأس، وفيما يلي نقدم لك فوائد اليقطين وطريقة تحضير شوربة اليقطين اللذيذة.

شوربة اليقطين

فوائد شوربة اليقطين

علاج الأرق

يحتوي اليقطين وبذوره على أحماض أمينية تعمل على تحفيز النوم العميق، مثل: التربتوفان.

إضافة إلى احتوائه على الزنك، والسيلينيوم، والنحاس، والمغنيسيوم التي قد يكون لها دور في التأثير على مدة النوم، والتقليل من التوتر الذي يؤثر على نوعية النوم، ومحاربة الاكتئاب والمساعدة على الاسترخاء.

مضاد طبيعي للالتهابات

يعد فيتامين أ وفيتامين ج من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية المهمة جدًا في محاربة الالتهابات المختلفة كالتهابات المفاصل والروماتيزم، وتعزيز مناعة الجسم ضد أمراض البرد كالإنفلونزا والوقاية منها.

علاج تقرحات الجلد

من فوائد اليقطين احتوائه على العديد من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج التي لها دور كبير في بناء الأنسجة المختلفة في الجسم، والحفاظ على الجلد وحمايته، وتسريع عملية التئام الجروح.

دعم المناعة

يعد اليقطين مصدرًا للعديد من مضادات الأكسدة القوية، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، والكاروتينات، إضافة إلى غناها بالفلافونويدات كالزانثين واللوتين.

ومن هنا تنبع فوائد اليقطين في تعزيز المناعة، والوقاية من الالتهابات ومسبباتها والفيروسات والجذور الحرة، والوقاية من السرطانات.

طريقة عمل شوربة اليقطين

المقادير

- اليقطين : كيلو (مقشر ومقطع مكعبات)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الكراث : 1 حبة (الجزء الأبيض فقط مقطع لشرائح ناعمة)

- الثوم : فص (مطحون)

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة (طازجة ومبشورة)

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومقطعة مكعبات)

- مرق دجاج : ليتر

- كريمة الطبخ : نصف كوب

طريقة التحضير

في قدر كبير على نار خفيفة سخني الزيت، وأضيفي البصل والكراث وقلبي لثلاث دقائق.

أضيفي الثوم والبهارات وقلبي المكونات لدقيقة.

أضيفي مكعبات اليقطين فوق خليط البصل، ثم أضيفي مكعبات البطاطس وحركي الخليط جيداً.

أضيفي الكريمة وخففي النار، ثم غطّي القدر، واتركي الشوربة تطهى لحوالي 30 دقيقة.

اهرسي الشوربة في القدر جيداً حتى تصبح ناعمة القوام، ثم اسكبيها في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم، وقدميها ساخنة.