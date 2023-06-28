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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

مافن الموز بحبيبات الشوكولاتة| صحية ولذيذة

مافن بالشوكولاتة
مافن بالشوكولاتة

مافن الموز بحبيبات الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة، والتي يمكنك تحضيرها لأولادك، كلحوي صحية غنية بالعناصر الغذائية الهامة.

مافن بالموز والشوكولاتة

طريقة عمل مافن الموز بحبيبات الشوكولاتة

المقادير

- الموز : 4 حبات (مهروس)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت : ثلث كوب

- الكاكاو : ثلث كوب

- دقيق : كوب ونصف

- سكر : كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- حبيبات الشوكولاتة : كوب

 

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طريقة التحضير

ضعي الموز المهروس، والبيض، والفانيليا، والخل، والزيت في وعاء عميق، واخفقي المكونات جيداً حتى تمتزج.

اخلطي الكاكاو، والدقيق، والملح، والبيكنج باودر، والسكر في وعاء آخر.

أضيفي تدريجياً خليط الكاكاو فوق مزيج البيض والموز مع التقليب بخفة باستخدام مضرب يدوي.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي حتى تتداخل.

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وزّعي المزيج على أوراق كب كيك في صينية كب كيك مع الحرص على ملئ الأوراق حتى النصف فقط.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة حتى تمام النضج، ثم قدميه.

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