اعتماد أول دواء يبطئ تطور ألزهايمر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بشكل نهائى على دواء يبطئ تطور مرض الزهايمر.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الموافقة التنظيمية الكاملة لدواء «ليكيمبى» المصنع من قبل شركتى Eisai اليابانية وBiogen الأمريكية للأدوية.

ويركز «ليكيمبى» على بروتين فى الدماغ «بيتا أميلويد»، الذى يعتقد أنه أحد الأسباب الرئيسية لمرض الزهايمر، وكانت الأدوية الأخرى حتى الآن تستهدف أعراض المرض التدريجى فقط.

وتمت الموافقة على «ليكيمبى» للأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكى خفيف أو مرض الزهايمر فى مراحله المبكرة.

ونجح «ليكيمبى» فى الحد من تطور مرض المصابين بضعف إدراكى خفيف أو مرض فى مرحلة مبكرة بنسبة 27% خلال فترة 18 شهرا، بعد قيام الباحثين بقياس فاعلية الدواء فى تجربة سريرية.

وأشادت جمعية الزهايمر فى شيكاغو بقرار إدارة الغذاء والدواء، وقالت «جوان بايك»، والمديرة التنفيذية للجمعية، إن العلاج قد «يمنح الأشخاص فى المراحل الأولى من مرض الزهايمر مزيدا من الوقت للحفاظ على استقلاليتهم والقيام بالأشياء التى يحبونها».

ووصلت تكلفة العلاج بدواء «ليكيمبى» لـ20 ألف إسترلينى سنويا، أى ما يعادل 25 ألف دولار تقريبا.

ويعانى حوالى 6.7 مليون من البالغين من العمر 65 عاما وأكثر من مرض الزهايمر فى الولايات المتحدة، بينما يتأثر حوالى 900 ألف شخص بالمرض فى المملكة المتحدة.