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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إطلاق وثيقة لحماية حقوق الأطفال متحدى الإعاقة خلال خضوعهم للعلاج الطبيعى

النقابة العامة للعلاج
النقابة العامة للعلاج الطبيعى

أطلقت النقابة العامة للعلاج الطبيعى اليوم وثيقة " آداب وأخلاقيات التعامل مع الاطفال متحدى الاعاقة أثناء خضوعهم لخدمات العلاج الطبيعى و التأهيل بالمنشآت الصحية العامة والخاصة" ، و التى تهدف الى حماية حقوق الاطفال متحدى الاعاقة و ذويهم خلال رحلتهم العلاجية و التأهيلية.

و أكد الدكتور "سامى سعد" النقيب العام للعلاج الطبيعى المصرى بأن هذه الوثيقه تأتى فى إطار حرص النقابة العامة للعلاج الطبيعى على دعم و حماية و رعاية الاطفال متحدى الاعاقة بكافة السبل الممكنه اثناء تلقيهم خدمات العلاج الطبيعى ، و حماية حقوقهم و حقوق ذويهم فى الحصول على نفس مستوى الخدمة التى تُقدم لأقرانهم من غير ذوى الهمم ،مشيراً الى ان النقابة العامة تولى اهتمام كبير الى تهيئة كافة الظروف و تقديم كافة التسهيلات الممكنه لهم و لذويهم و ضمان امنهم و سلامتهم داخل كافة المنشآت الصحيه التى تقدم خدمات العلاج الطبيعى و التأهيل.

كما أشاد "النقيب العام" بالجهود الملحوظة التى تبذلها الدولة المصرية فى دعم و تمكين متحدى الاعاقة ، و التى تأتى فى ظل اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الملف ، بداية من اعلان فخامته ان عام ٢٠١٨ هو عام ذوى الاعاقه ، و ما تبع ذلك من خطوات ملموسه على ارض الواقع من اصدار للقوانين و التشريعات المنظمة لشئون ذوى الاعاقه ، و كذلك التوجيهات المستمره لفخامته لكافة الوزارات المعنيه بتذليل كافة العقبات و التحديات من أجل ضمان تقديم كافة الخدمات لهم بسهولة و يسر.

و فى نفس السياق ، أكد الدكتور "محمد الهوارى" عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى و مستشار النقابة للاتصال و التعاون الدولى ، ان هذه الوثيقة تأتى استكمالاً للجهود السابقة التى قامت بها النقابة العامه للعلاج الطبيعى فى مجال الحد من الاعاقة ، حيث تبنت النقابة حملة لمكافحة تشوهات العمود الفقرى لأطفال السن المدرسى و نفذت المرحلة الاولى منها بالتعاون مع وزارة الصحة و نقابة المعلمين ، و يجرى التنسيق لتنفيذ المراحل التالية منها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

و أشار "الهوارى" أن الهدف الرئيسى من الوثيقة هو حماية الاطفال متحدى الاعاقة من كافة انواع الاساءه او العنف اثناء حصولهم على الخدمة العلاجيه ، و ذلك دون تمييز على اساس النوع او الشكل او اللون او الدين ، و كذلك منع اى استغلال لهؤلاء الاطفال او ذويهم من غير المختصين ، او استخدامهم فى اى نوع من انواع الدعايا او التجارب البحثيه  او الابحاث العلميه بشكل مخالف للقوانين و الاداب المنظمة لذلك.

كما اوضح "الهوارى" بأنه قد تم صياغة هذه الوثيقة و اطلاقها باللغتين العربية و الانجليزية ، لتوثيق جهود النقابة العامة للعلاج الطبيعى فى هذا الشأن أمام الجهات الدولية المهتمه بحقوق الطفل بشكل عام ، و الاطفال متحدى الاعاقة بشكل خاص ، حرصاً من النقابة العامة للعلاج الطبيعى كمؤسسة وطنية على إبراز و إظهار الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن.

و اضاف الدكتور "سامى سعد" أن هذه الوثيقة سيتم تعميمها على كافة المؤسسات الحكومية و الخاصه التى تقدم خدمات العلاج الطبيعى للأطفال متحدى الاعاقة ، و ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، لضمان تحقيق كافة الأهداف التى تم اطلاقها من اجلها.
وثيقة آداب و أخلاقيات التعامل مع الأطفال متحدى الاعاقة
أثناء خضوعهم لخدمات العلاج الطبيعى و التأهيل بالمنشآت الصحية العامة و الخاصة

إعـــــــداد د.مـــــحــــمــــد قـــــطـــــب الـــــــهــــــوارىعضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى و مستشار النقابة للإتصال و التعاون الدولى

أ – يقصد بالطفل متحدى الاعاقة ، كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشر و الذى يعانى من قصور او خلل  كلى او جزئى سواء كان حركيا او ذهنيا او عقلياً لو حسياً ، و الذى يتقدم للحصول على خدمات العلاج الطبيعى من خلال ذويه او أحد القائمين على رعايته.

ب –  يلتزم المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى عند التعامل مع الأطفال متحدى الاعاقة بالتالى :-

1/ حماية حقوق الأطفال متحدى الاعاقة فى المساواه مع أقرانهم الأصحاء فى مستوى خدمات العلاج الطبيعى المقدمة لهم .
2 / تهيئة كافة الظروف و تقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم و لذويهم للوصول الى الخدمة العلاجية .
3 / اتخاذ كافة التدابير الوقائية التى تضمن أمن و سلامة الطفل متحدى الاعاقة أثناء الحصول على الخدمة العلاجية .
4 / انشاء ملف مستقل لكل طفل داخل منشأة الحصول على الخدمة العلاجية يتضمن كافة البيانات اللازمه لحصول الطفل على العلاج بما يتوافق مع حالته ، و كذلك تطورات الحالة الصحية للطفل منذ بدء العلاج و حتى انتهاء تقديم الخدمة.
5 / حماية حق القائمين على رعاية الأطفال متحدى الاعاقة فى الحصول على كافة المعلومات الصحية و تطورات الحالة الصحية لأبنائهم.

ج – بموجب نصوص قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 و تعديلاته ، و القانون رقم 10 لسنة 2018 و الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ، يحظر التالى عند التعامل مع الأطفال  متحدى الاعاقة :

1- التعرض للطفل متحدى الاعاقة بأى شكل من أشكال الإساءه او العنف او الاعتداء او التعذيب او الايذاء الجسدى او النفسى ، أثناء تقديم الخدمة العلاجية له.

2- الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية للطفل متحدى الاعاقه بشكل يتضمن تمييزاً على أساس النوع او الشكل او اللون او الدين او الحالة الاجتماعية.

3- السماح لغير المختصين أو غير المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى وفقاً للقانون ، بتقديم خدمات العلاج الطبيعى للأطفال متحدى الاعاقة.

4- استغلال الأطفال متحدى الاعاقة فى اى شكل من اشكال الدعايا و الاعلان دون موافقة كتابية مسبقة من ذويهم او القائمين على رعايتهم ، أو مخالفة النصوص القانونية الخاصة بهذا الشأن.

5- استغلال الأطفال متحدى الاعاقة فى التجارب البحثية او الأبحاث العلمية كرسائل الماجيستير و الدكتوراه .. إلخ دون موافقة كتابية مسبقة من ذويهم و فى إطار القوانين و الآداب المنظمة لأخلاقيات البحث العلمى الذى يتضمن العنصر البشرى.

د – فى حال اكتشاف مقدم الخدمة العلاجية تعرض احد الاطفال متحدى الاعاقة القائم على تقديم الخدمات العلاجية لهم ، لأى شكل من اشكال الاساءه او الاستغلال او الايذاء الجسدى او النفسى ، يجب التقدم ببلاغ الى الجهات المختصه فوراً           ( النقابة العامة للعلاج الطبيعى – النيابة العامة – خط نجدة الطفل).

 


 

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