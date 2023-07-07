الجمعة 07/يوليو/2023 - 10:02 م 7/7/2023 10:02:06 PM

منذ أزمة السترات الصفراء 2018، يبدو أن الرئيس الفرنسى قد قبل تكتيكات الشرطة الوحشية. السؤال الهام الآن: هل هو خوف أم لا مبالاة؟..لقد تجاوزت حملة التمويل الجماعى التى أطلقها أقصى اليمين الفرنسى 1.4 مليون يورو، لدعم ضابط الشرطة الذى أطلق النار وقتل شابا يبلغ من العمر 17 عامًا من نانتير. فى نفس الوقت تقريبًا الذى تجاوز فيه صندوق قاتل نائل علامة 1 مليون يورو، ورد أن ما لا يقل عن 120 شابًا تم اعتقالهم فى الاضطرابات التى اندلعت بسبب وفاته، وقد تم إرسالهم بالفعل إلى السجن. حتى الآن، كان هذا «الرد القضائى السريع والحازم والمنهجى» على أعمال الشغب.

واجه السكان المحليون حظر تجول وقلل من وسائل النقل فى بعض المدن، وفى كل مدينة حيث احترقت السيارات ونُهبت المتاجر، نما وجود الشرطة بشكل كبير، مع انتشار 45000 ضابط فى جميع أنحاء فرنسا ليلة الجمعة.

كل هذا يدل على الموقف الاستثنائى للحكومة الفرنسية فى جهودها للابتعاد عن سبب غضب الضواحى من قتل الشرطة لمراهق، أطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة فى وضح النهار بعد «رفض الامتثال» لأمر، وتجنب التشكيك فى وحشية شرطتها.

ألقى الرئيس، إيمانويل ماكرون، باللوم على أعمال الشغب على وسائل التواصل الاجتماعى وألعاب الفيديو، وقدم المتحدث باسم الحكومة الفرنسية تحليله من خلال تقدير أن العنف فى الضواحى «ليس له رسالة سياسية»، مضيفًا: «إنه مجرد نهب».

فى غضون ذلك، تم إيقاف الضابط الذى أطلق النار على نائل ويتم التحقيق معه بتهمة «القتل العمد». إن محاكمته، إن وُجدت، لن تعقد لأشهر أو سنوات.

عندما طلبت الأمم المتحدة من فرنسا الانتباه إلى القضايا العميقة للعنصرية والتمييز داخل صفوف الشرطة الفرنسية، والتى يجب أن تكون مدعاة للقلق فى أى ديمقراطية سليمة، ردت السلطات الفرنسية بأن «أى اتهام بالعنصرية أو التمييز المنهجى من قبل قوات الشرطة فى فرنسا لا أساس لها على الإطلاق». جاء هذا الرد فى نفس يوم البيان الصحفى الذى كتبه اثنان من أكثر نقابات الشرطة نفوذاً، والذى وصف مثيرى الشغب بأنهم «جحافل متوحشة» من «الآفات».

للأسف تم تجاهل الدعوات لإصلاح الشرطة الفرنسية حتى الآن، على الرغم من كونها الطريقة الوحيدة المعقولة للخروج من هذه الفوضى الجهنمية. يسأل عدد اليوم من صحيفة ليبراسيون اليومية «ماذا نفعل بالشرطة». اقترح عضو برلمانى من حزب الخضر من المعارضة خارطة طريق لإصلاح شامل للشرطة، والذى من شأنه أن يشمل إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق فى الشرطة، وإنهاء استخدام الشرطة للأسلحة من نوع الحرب، والأهم من ذلك، إجراء تدقيق مستقل لعنصرية الشرطة.. لم تتم دراسة أى من مقترحاتها رسميًا من قبل السلطات حتى الآن.

بالفعل، إن نظام ماكرون «عمل مع الشرطة»، وحكم بعنفه، منذ بداية أزمة السترات الصفراء فى عام 2018. منذ ذلك الحين، تعرض نشطاء المناخ، وطلاب المدارس الثانوية، والنسويات، وعمال المصانع المضربين، وعمال السكك الحديدية، ورجال الإطفاء، والحركة الاجتماعية الأخيرة ضد إصلاح معاشات ماكرون، والتى فرضت من خلال البرلمان دون تصويت، للقمع بوحشية الشرطة.