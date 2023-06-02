سوناك يُحاول استعادة علاقات بريطانيا مع الصين سرياً

يُحاول رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك ، بشكل سرّي استعادة علاقات لندن مع بكين، عبر أساليب خفية، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج".

ووفقًا لما ذكرته الوكالة في بيان، مساء اليوم الجمعة: "مُنذ فترة من الزمن، أرسل سوناك وزير تجارة بلاده إلى هونج كونج، ودعا مبعوثه إلى هناك لتسوية أكبر قدر من الخلافات مع بكين خلف الأبواب المُغلقة".

وفي السياق ذاته، من المُتوقّع أن يسافر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى الصين في الأشهر المُقبلة، بحسب "بلومبيرغ" التي ذكرت أن سوناك نفسه امتنع حتى الآن عن زيارة الصين للقاء الرئيس شي جين بينج، على عكس ما فعله قادة فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

الانتخابات العامة المُقبلة في بريطانيا:

إلى ذلك، من غير المُرجّح أن يزور رئيس الوزراء سوناك، العاصمة بكين قبل الانتخابات العامة المُقبلة في بريطانيا في عام 2025، بحسب ما أكده أشخاص مطّلعون على الأمر.

ولفتت "بلومبرج" نقلاً عن مصادرها أيضًا أن بكين "تُفضّل إرسال المملكة المتحدة مسؤولًا اقتصاديًا أو تجاريًا كبيرًا على رأس وفد تجاري بدلًا من وزير خارجية".

تُجدر الإشارة إلى أن صحيفة "فاينانشيال تايمز" ذكرت في وقت سابق نقلًا عن مقتطفات من الخطاب المرتقب لوزير الخارجية كليفرلي، أنه يعتقد بأن إعلان الحرب الباردة على الصين سيكون "خطًأ"، مُؤكدًا أنّه "لا يُمكن حل مشكلة عالمية واحدة" من دون الصين.

إلا أن الوزير سيتطرق أيضًا، بحسب الصحفية، إلى المجالات التي لا تزال فيها بريطانيا على خلاف مع الصين، بما في ذلك تايوان والحقوق المدنية في هونج كونج وقضية الأويغور.

من ناحية أخرى، هنّأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه، الأحد، مُؤكدًا على التعاون الأمني المُستمر بين البلدين.

وقال سوناك عبر "تويتر": "أهنئ (الرئيس أردوغان). أتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا، من التجارة المُتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية بصفتنا حليفين في الناتو".

يشار إلى أنه، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، فوز الرئيس أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مُشيرًا إلى أنه "بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات داخل تركيا، ونحو 88% من أصوات الخارج، حصد السيد رجب طيب أردوغان 52.14% من الأصوات، والسيد كمال كيليتشدار أوغلو 47.80%، ووفقًا للبيانات الأولية، تم انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسًا لجمهورية تركيا".