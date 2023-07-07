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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تُوافق رسميًا على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

البيت الأبيض
البيت الأبيض

وافقت "الولايات المتحدة الأمريكية"، رسميًا على تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية، حسبما أفاد "البيت الأبيض"، مساء اليوم الجمعة.

من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض أن أوكرانيا يجب أن تُجري إصلاحات حتى تتوافق مع معايير الناتو قبل أن يكون بإمكانها الانضمام إلى الحلف.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن "الرئيس (جو بايدن) تحدث مرارًا أنه سيكون على أوكرانيا أن تُجري إصلاحات حتى تتوافق مع المعايير، مثل الدول الأخرى في الناتو، قبل أن يكون بإمكانها الانضمام".

وأشارت إلى أن بايدن "كان يتحدث أن هذا الأمر بسيط، حسب رأيه، وأن أوكرانيا قادرة على تحقيق ذلك".

سياسة الأبواب المفتوحة للناتو:

وتابعت: "نحن مُتمسكون بسياسة الأبواب المفتوحة للناتو... وأي قرار بشأن العضوية في الناتو يتخذ من قبل الحلفاء الـ 31 والبلد الذي يرغب في الانضمام".

وأضافت: "وفي هذه الحال، عندما يدور الحديث عن أوكرانيا، كنا نبحث مع الحُلفاء في الناتو ومع أوكرانيا كيف يمكننا أن ندعم معًا السعي للانضمام، لكنني لن أكشف عن تفاصيل المفاوضات التي جرت وراء الأبواب المغلقة".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قد أعلن في وقت سابق أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستحيل ما دام النزاع على أراضيها مُستمرًا، وأنه من المُخطط لتحقيق مزيد من التقارب بين أوكرانيا والحلف خلال قمة الناتو في فيلنيوس في 11 و12 يوليو، وتشكيل مجلس أوكرانيا الناتو، وضمان برنامج طويل الأمد للدعم العسكري للقوات الأوكرانية.

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