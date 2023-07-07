وساطة تركية لحل النزاع في أوكرانيا

يعتزم الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، طرح وساطته على الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، في حل الصراع بأوكرانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وكتبت صحيفة "حريت" أن "تركيا، مساء اليوم الجمعة، كما في السابق، مستعدة لتقديم مساعدتها في هذا الشأن"، لافتة إلى أن "الاجتماع بين رئيسي البلدين سيُعقد اليوم الجمعة في اسطنبول، وسيُركز على تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا".

ويُخطط الزعيم التركي أيضًا بحسب الصحيفة، لإثارة مسألة تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 17 يوليو.

اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في تركيا:

واقترح أردوغان في وقت سابق، عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في تركيا، حيث يتوقع الصحفيون المحليون أنه سيطرح هذه المبادرة مرة أخرى.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده أصبحت هدفًا لكل "دعاة الحرب" بسبب موقفها المُحايد والبناء في الصراع الأوكراني.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها عقب اجتماع مجلس الوزراء: "أجرينا خلال عيد الأضحى المبارك سلسلة محادثات مع قادة 21 دولة، تبادلنا خلالها التهاني، وبحثنا العلاقات الثنائية بين بلداننا وعددًا من القضايا المُهمة، بدءًا من الأزمة الأوكرانية ووصولًا إلى الصراع الأهلي في السودان، ومساهمات تركيا واضحة".

وأكد أن تركيا "تلعب دورًا حاسمًا في حل الأزمات بفضل توازنها وعدالتها وموقفها المشجع والمتفائل".

ولفت أردوغان إلى أنه "لو تم استغلال مفاوضات إسطنبول للسلام بالشكل الصحيح، لما وقع كل هذا الدمار والخراب الذي نشهده اليوم على الساحة الأوكرانية".