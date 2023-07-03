أردوغان يُهاجم حارق كتاب الله .. لا حُرية في حرق القرآن

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا حُرية في حرق القرآن الكريم ومُقدسات الآخرين، قائلاً "عندما يتعلق الأمر بأمنهم لا يعترفون بالقانون، لكن عندما يتعلق الأمر بمُقدسات المُسلمين فإنهم يتذكرون فجأة حُرية الفكر"، جاء ذلك في كلمة ألقاها بعد اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم الاثنين، أوضح أردوغان مُعلقًا على ما قام به المواطن العراقي المُقيم في السويد بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بذلك بموجب قرار قضائي أنه: "لا حُرية في حرق القرآن الكريم تمامًا مثلما أن إحراق كنيسة أو كنيس أو معبد دين آخر ليس حُرية".

ونفذ السويدي المُتطرف وعيده بتدنيس القرآن الكريم يوم الأربعاء الماضي، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد، بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المُتشدد" الدنماركي اليميني المُتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية الشرطة.

إدانات عربية وعالمية لحرق القرآن الكريم في السويد:

وتوالت ردود الفعل العربية والعالمية على إقدام المتطرف المدعو سلوان موميكا 37 عامًا، وهو لاجئ عراقي في السويد، على حرق القرآن في العاصمة ستوكهولم.

فقد أعلنت السلطات العراقية أنها ستُلاحق موميكا، وستتحرك لاسترداده ومحاكمته في البلاد.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا اليوم إلى تظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق، مُطالبًا بطرد السفير السويدي وقطع العلاقة مع السويد، وسحب الجنسية العراقية من الفاعل والعمل على إرجاعه إلى العراق أو الحُكم عليه غيابيًا.