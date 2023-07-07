رجل ينهى حياة زوجته خنقا فى بنى سويف

شهدت عزبة الزموط التابعة لمركز الفشن حادثا ماساويا عندم قام زوج بخنق زوجته داخل منزله حتى الموت والقت قوات الشرطة القبض على الزوج وامر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف بالتحفظ على الزوج ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وامر المحامى العام بمناظرة الجثة وبيان ما بها من اصابات وانتداب الطبيب الشرعى لمعرفة اسباب الحادث واعداد تقرير بظروف الواقعة وملابساتها

وكانت مشرحة مستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بني سويف استقبلت جثة لسيدة في بداية العقد الخامس من العمر إثر تعرضها لإصابات بالجسد داخل منزلها بعزبة الزموط التابعة لقرية الجفادون بدائرة المركز والقت قوات الأمن القبض على زوجها لاتهامه بقتلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية بلاغًا يفيد بوفاة سيدة على يد زوجها بعزبة الزموط التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية من مباحث المركز إلى موقع البلاغ وإخطار جهات التحقيق لمناظرة الجثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعقب مناظرة الجثمان نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع جثة السيدة وتدعى «غندرة.س.ع»، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية إن زوج المجني عليها ويدعى؛ «عيد.ع.م» هو من وراء الواقعة حيث اقدم على التخلص منها بسبب خلافات معيشية ولديهما من الابناء 3 أولاد وبنت.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الطب الشرعي تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.