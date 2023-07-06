حادث مروري يُنهي حياة 8 أشخاص في الجزائر

وقع حادث تصادم كبير في دولة "الجزائر" أسفر عن مصرع 8 أشخاص و جرح 18 آخرين بالمكان المُسمى حمام البيبان، حسبما أفادت صحيفة النهار المحلية.

وكانت الحماية المدنية الجزائرية، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلنت ارتفاع حصيلة الحادث المروري الذي وقع ببرج بوعريريج إلى 8 وفيات وإصابة 40 آخرين، والذي نتج عن انحراف الحافلة.

وأفاد بيان الحماية المدنية الجزائرية، أن الوحدات تدخلت على الساعة 2:13 ص، بسبب حادث مروري على طريق شرق غرب اتجاه الجزائر قبل محول حمام البيبان، الحادث يتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين.

نتج عن الحادث 8 وفيات و40 جريح وتم إسعاف و نقلهم إلى المراكز الاستشفائية فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث.

الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية مُختصة في تزوير بطاقات إقامة لسوريين ومغاربة

من ناحية أخرى، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمطار هواري بومدين في الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير بطاقات إقامة لرعايا أجانب من جنسيات سورية ومغربية.

وأطاحت مصالح الشرطة القضائية بمطار هواري بومدين بالتنسيق مع مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بجماعة إجرامية منظمة مختصة في تزوير بطاقات إقامة لرعايا أجانب، من جنسيات سورية ومغربية، مقابل مبالغ مالية تترواح بين 20و80 مليون سنتيم، بحيث كشفت التحقيقات أن البطاقات غير مدرجة في المحفوظات الإلكترونية للأجانب المقيمين بالجزائر.

وتقود العصابة شرطية سابقة متهمة، بحيث كانت تتكفل بتسلم الوثائق الإدارية من الرعايا الأجانب، لتسليمها لشريكيها المتهمين الموقوفين.

وكللت التحريات في القضية بتوقيف 6 مُتهمين آخرين منهم مغاربة والبقية من جنسيات سورية.