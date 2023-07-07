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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كاف يحدد موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

السوبر الأفريقي
السوبر الأفريقي

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري فى اجتماعه الذى اقيم بدولة المغرب اليوم.

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موعد مباراة السوبر الافريقي بين الاهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وقرر الـ "كاف"، إقامة مباراة السوبر بين الاهلى واتحاد العاصمة يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر القادم وسيتم تحديد البلد المستضيف للبطولة لاحقًا.

ونشر الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" موعد مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي و اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة الأول من سبتمبر.

وتوج فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد المارد الأحمر لقبه الحادي عشر في تاريخه، فيما حصل اتحاد العاصمة على كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.  

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