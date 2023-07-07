بالأرقام.. التاريخ يمنح الأهلي الأفضلية قبل مواجهة الاتحاد السكندري

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري، مساء غد السبت، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى اطار الجولة الحادية والعشرين المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022 ـ 2023 .

وسخوض السويسري مارسيل كولر ورفاقه مباراة أمام الاتحادالسكندري في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت ضمن منافسات بطولة الدورى العام المصري الممتاز لكرة القدم بنسختها الحالية.

تاريخ مواجهات الأهلي والإتحاد السكندري

124 مباراة جمعت بين الأهلي والاتحاد السكندري

وتقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في 124 مواجهة بجميع البطولات، استطاع المارد الأحمر تحقيق الانتصار في 89 مواجهة مقابل 16 لسيد البلد، فيما حسم التعادل بينهما في 24 لقاء.

سجل لاعبو الأهلي 214 هدفا في شباك زعيم الثغر، بينما أستقبلت شباك المارد الأحمر 75 هدفًا في شباك.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة.