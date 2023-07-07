فريق المنيا يستعد لمواجهة الاتصالات لحسم مقعد الصعود لدوري المحترفين| صور

بدأ منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا أولى تدريباته بالاسكندرية، استعداداً لمواجهة فريق الاتصالات الأحد القادم، في أخر مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

ويكفي فريق المنيا خلال المباراة المرتقبة التعادل أو الفوز لخطف مقعد الصعود، فيما يحتاج فريق الإتصالات للفوز فقط، بعدما حسم فريق بروكسي صعوده، وغادر فريق المنيا بقيادة نبيل رامبو المدير الفني صباح اليوم متجهاً إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر لمدة يومين، وسط حالة من التركيز الشديد للاعبين والجهاز الفني.

وتدعيم مجلس الإدارة برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر للفريق ، كما رافق بعثة الفريق أعضاء مجلس الإدارة كل من ، نور مدكور المشرف العام على الفريق، شادي عادل والمهندس علي بهاء، لدعم ومؤازرة اللاعبين، جدير بالذكر ، أن الفريق المنياوي قد تعادل خلال مباراته الأولى ،بالدورة مع فريق بروكسي بهدفين لكل منهما.