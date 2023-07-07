المنوفية: إزالة فورية لـ 34 حالة تعدٍّ علي الأراضي الزراعية

انطلاقًا من توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات والتصدي بكل حزم لمنع التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة حيال المخالفين.

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها المكثفة فى متابعة ورصد أية تعديات مخالفة والتصدي بكل حسم للتعديات المخالفة، إذْ أفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة عن قيام إدارة حماية الأراضى وبالاشتراك مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية بحملات مكثفة بنطاق المراكز والمدن والأحياء لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد خلال الفترة من 2 وحتى 7 يوليو الجاري، وأسفرت عن إزالة (34) حالة تعدٍّ بمساحة إجمالية تزيد عن فدان و6 قراريط بما يعادل 5 آلاف و 230 مترًا.

كما أوضح بأن تلك الإزالات الفورية قد تنوعت ما بين 3 حالات تعدٍّ بمركز أشمون على مساحة قيراط و23 سهم، و3 حالات تعدى آخرى بالباجور بمساحة تزيد عن قيراط، و4 حالات تعدى بالشهداء بمساحة 3 قراريط و 20 سهمًا، وكذا إزالة 4 حالات تعدٍّ ببركة السبع بمساحة 18 سهمًا، و 3 حالات تعدٍّ أخرى بمركز شبين الكوم بمساحة 25 سهمًا، فيما تم إزالة 5 حالات تعدٍّ بقويسنا بمساحة 14 قيراطًا و 17 سهمًا ، و 7 حالات تعدٍّ بمنوف بمساحة 4 قراريط و 18 سهمًا، و5 حالات إصلاح زراعي بمساحة قيراط و 21 سهمًا.

من جانبه شددَّ محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة.