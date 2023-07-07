الزمالك يترقب انتهاء مهلة كهربا ويكشف آخر تطورات أزمة بوطيب

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، انتهاء مهلة الأيام الستة التى منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاعب الأهلى محمود عبد المنعم (كهربا) لسداد مستحقات القلعة البيضاء من العقوبة الموقعة عليهالتى تبلغ مليونين و٤٠٠ ألف دولار.



أعلن الزمالك استعداده لتقديم شكوى جديدة ضد اللاعب، بعد أن أكد خطاب الفيفا أن الملف برمته سيتم تحويله إلى لجنة التأديب يوم ٣ أغسطس المقبل لإيقاف اللاعب عن ممارسة نشاط كرة القدم فى حال عدم السداد.

الزمالك يكشف تطورات أزمة خالد بوطيب:

من جانبه، أكد مرتضى، أنه كان من الصعب تفعيل شكوى ضد اللاعب، خصوصًا أن الحساب البنكي لنادي الزمالك محجوز عليه، موضحًا أن إدارة الزمالك لم تتقاعس يومًا فى ملف كهربا.

وعن ملف المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، والصادر لصالحه حكم بمبلغ 3 ملايين دولار وتم الطعن عليه، أكد أن بوطيب ليس له حق في أي أموال، خصوصًا أن اللاعب رفض العلاج بمعرفة الزمالك.

